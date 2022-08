Arjun Kapoor révèle s’il va se marier avec sa petite amie Malaika Arora cette année

Sonam Kapoor Ahuja et Arjun Kapoor ont fait une apparition dans le dernier épisode de Koffee With Karan 7. Ensemble, ils ont eu des discussions intéressantes sur un large éventail de sujets, notamment des films, des expériences personnelles, des relations et bien d’autres. Au milieu de tout cela, Arjun a également longuement parlé de sa relation avec Malaika Arora. Il a également été demandé par Karan s’ils avaient des plans immédiats pour se marier.

Karan Johar a demandé à Arjun si lui et Malaika allaient se marier bientôt au cours de leur conversation. En réponse, Arjun a déclaré qu’il souhaitait actuellement se concentrer sur son travail.

L’acteur a dit: “Non. Et honnêtement parce que cela fait deux ans de ce confinement et de ce covid et de tout ce qui se passait. Je voulais me concentrer sur ma carrière. J’aimerais voir où je vais et je suis une personne très réaliste, Karan. Ce n’est pas que j’ai besoin de cacher quoi que ce soit, je ne suis pas assis ici à être timide. J’aimerais vraiment être professionnellement un peu plus stable. Et je parle financièrement. Je parle émotionnellement. J’aimerais faire un travail qui me rend heureux, parce que si je suis heureux, je peux rendre mon partenaire heureux. Je peux vivre une vie plus heureuse. Et je sens qu’une grande partie de mon bonheur vient de mon travail.

Pour ceux qui ne le savent pas, Malaika et Arjun se fréquentent depuis un moment. Il y a quelque temps, le couple a officialisé leur relation sur Instagram, et depuis lors, ils sont sous les feux de la rampe alors que leurs photos pâteuses deviennent virales.

En ce qui concerne ses efforts professionnels, Arjun est récemment apparu dans le film Ek Villain Returns avec Tara Sutaria, Disha Patani et John Abraham. Il a maintenant Kuttey et The Lady Killer en développement.