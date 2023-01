Arjun Kapoor révèle sa “relation unique” avec Malaika Arora, lui attribue son sommeil réparateur

Arjun Kapoor a été occupé à promouvoir son dernier film Kuttey, sorti le 13 janvier 2023. Réalisé par le fils de Vishal Bhardwaj Aasman Bhardwaj a reçu des critiques élogieuses. Lors de la publicité de Kuttey, Arjun Kapoor Kapoor a interagi avec les médias et a abordé sa vie amoureuse avec Malaika Arora, entre autres aspects.

Arjun Kapoor a toujours fait la une des journaux avec son amour Malaika Arora. Le couple se fréquente depuis près de deux ans maintenant. L’acteur n’hésite pas à parler de sa petite amie. Tout en évoquant sa dernière sortie Kuttey, l’acteur de 37 ans a également évoqué sa vie amoureuse.

Arjun Kapoor a dit avoir un partenaire qui vous garde sécurisé et ancré se reflète dans vos activités et pensées quotidiennes. Malaika lui a permis d’être sa propre personne. Il mentionne en outre que même s’ils ont une relation unique du point de vue de la société, ils s’intègrent très bien dans la vie de l’autre. Arjun la considère également comme la raison pour laquelle il s’est couché heureux et s’est réveillé heureux.

Il y a quelques jours, lorsque Kuttey est sorti, Arjun a qualifié Malaika de sa plus grande pom-pom girl lorsqu’elle a fait l’éloge du film. L’actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour écrire des mots d’éloge pour Kuttey. Après avoir regardé le film, elle a salué les performances en le qualifiant de fabuleux. Kuttey est présenté comme un thriller câlin et est le premier projet d’Aasmaan Bhardwaj.

Sur le front du travail, le dernier film d’Arjun Kapoor était Ek Villain Returns qui n’a pas bien fonctionné au box-office. Postez qu’il est apparu dans Kuttey aux côtés de Tabu et Radhika Madan parmi d’autres acteurs du film. Le drame d’action n’a pas non plus mieux performé et a une mauvaise collection au box-office. Suivant dans le pipeline, Arjun a The Lady Killer avec Bhumi Pednekar et Rakul Preet Singh. Le film est présenté comme une comédie romantique.