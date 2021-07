Arjun Kapoor révèle qu’il voulait jouer le rôle de Fawad Khan dans ‘Kapoor and Sons’, dit ‘On ne m’a jamais offert le film’

Arjun Kapoor a récemment rejoint une session clubhouse et a révélé à quel point nous étions impatients de jouer le rôle de Fawad Khan dans « Kapoor and Sons ».

Il a mentionné qu’il avait même appelé le réalisateur Shakun Batra, mais cela n’a pas fonctionné.

Au cours d’une session Clubhouse animée par Janice Sequeira et Aniruddha Guha, Arjun Kapoor a déclaré :

« Peu de gens le savent, mais je peux l’avouer maintenant ici. J’avais appelé Shakun Batra quand Kapoor & Sons était bloqué pendant un moment et j’avais dit que je voulais faire Kapoor & Sons. À ce moment-là, de toute évidence, Shakun n’a pas vu le casting frapper la tache », a déclaré Arjun, ajoutant: « Je voulais jouer le rôle de Fawad. Je savais qu’ils restaient coincés avec ça.

Arjun a dit qu’il n’arrêtait pas de taquiner Shakun à propos de ne pas le lancer mais d’utiliser son nom dans le film. « On ne m’a jamais proposé le film, je venais d’apprendre que le film était au casting mais ce n’était pas un exercice facile. Et je connais personnellement Shakun, alors je l’ai appelé et lui ai dit : ‘J’adorerais lire et je sens que je peux aussi jouer ce rôle.

« Je n’ai aucun scrupule à jouer à l’un ou l’autre, où que vous soyez, mais j’aimerais travailler avec vous. » Je continue de me moquer de lui, ‘Tune Arjun Kapoor ko nahi liya but Arjun Kapoor ka naam le liya (Tu n’as pas pris Arjun Kapoor dans ton film mais tu as pris le nom d’Arjun Kapoor).’ Parce que Sidharth Malhotra a fini par s’appeler Arjun Kapoor dans le film »,

Sidharth Malhotra, Alia Bhatt et Fawad Khan jouent dans le film « Kapoor and Sons », qui raconte l’histoire de deux frères séparés qui retournent dans leur famille dysfonctionnelle à Coonoor après que leur grand-père a eu une crise cardiaque. Le film a été un succès critique et financier.

Pour les non avertis, Fawad Khan, d’ailleurs, n’était pas la première option pour Kapoor & Sons. Six autres acteurs avaient refusé le rôle avant lui, et le producteur Karan Johar a envisagé de suspendre le projet à un moment donné.