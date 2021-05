C’était la fête des mères 2021 dimanche et plusieurs célébrités ont visité leurs pages Instagram et partagé des photos avec leurs mamans. Cependant, l’un des acteurs Arjun Kapoor ne l’a pas fait. L’acteur a publié lundi une photo avec sa mère Mona Shourie Kapoor, décédée en 2012 quelques mois avant la sortie de son premier film Ishaqzaade. Alors que l’acteur comptait neuf ans en tant qu’acteur, Arjun a posté une photo avec Mona et a écrit une note déchirante.

Arjun a écrit: « Hier, c’était la fête des mères, je détestais tout ça … Demain, c’est neuf ans que je suis acteur mais je suis toujours perdu sans toi maman. j’ai mon dos … «

Auparavant, lors d’une interaction avec Pinkvilla, Arjun avait longuement parlé de combien sa mère lui manquait à chaque instant de sa vie. L’acteur a déclaré: « Bien sûr, cela me fait mal et me hante tous les jours. Ma mère me manque tous les jours. C’est quelque chose qui ne me reviendra jamais. Juste au moment où j’allais me tenir debout, ma colonne vertébrale Tout le succès et l’échec, l’amour et la haine de ces huit années sont gérables, mais ce qui n’est pas gérable, c’est le fait que je ne l’ai pas autour de moi. «

Kapoor a ajouté: «Aap mujhe jitni nafraat doge chalega parce que j’ai déjà vu les plus bas creux de ma vie. J’ai perdu ma mère 45 jours avant que j’allais entreprendre le voyage le plus difficile de ma vie où le monde allait me voir. Tout le reste semble petit en comparaison. «