Arjun Kapoor révèle pourquoi il n’a pas assisté à la célébration de Noël de Malaika Arora, assure que ce n’était pas Covid comme la rumeur le disait

Arjun Kapoor a révélé pourquoi il était absent de la fête de Noël de sa petite amie Malaika Arora hier soir. L’acteur a partagé une photo de lui sur Instagram lundi après-midi, informant les fans qu’il n’était pas bien. Cependant, il a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait contracté Covid.

S’adressant à Instagram, Arjun a posté une photo de lui au lit, parlant au téléphone et faisant la moue devant la caméra. Il portait un bandeau de fantaisie de Noël sur la tête. « Des rennes malades en cette période de vacances … », l’acteur a légendé la photo, avant d’ajouter « Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas COVID. Il a mentionné que la photo avait été cliquée par Malaika. Plusieurs fans et amis de l’industrie ont souhaité bonne chance à Arjun sur le post. “Se rétablir rapidement! Vous aurez plus de football à regarder à partir de demain pour vous remonter le moral », a écrit un fan.





Plus tôt dans la journée, Malaika avait partagé des photos de sa fête de Noël qu’elle avait organisée hier soir. “Joyeux Noël… tu nous as manqué Arjun Kapoor”, a écrit Malaika, en postant un tas de photos avec sa famille – ses parents et sa sœur Amrita Arora. Dans la section des commentaires, de nombreux fans avaient demandé pourquoi Arjun n’était pas présent. Certains avaient même demandé si il était tombé avec Covid-19, leur demandant à tous les deux de faire attention.

Malaika et Arjun se fréquentent depuis plus de six ans maintenant. Avant cela, Malaika était mariée à l’acteur Arbaaz Khan, avec qui elle partage un fils – Arhaan. Dans un passé récent, il y a eu plusieurs spéculations et rumeurs selon lesquelles le couple devrait bientôt se marier. En 2019, dans une interview avec DNA, Arjun avait déclaré qu’il n’était “pas pressé” de se marier. Plus tôt cette année, Malaika a rompu son silence sur leurs projets de mariage. « J’ai l’impression que nous sommes arrivés à un point où nous pensons aux parties où-suivant et quoi-suivant. Nous discutons beaucoup de choses. Nous sommes sur le même plan, avec des pensées et des idées similaires. On s’entend vraiment bien. Je lui dis toujours que je veux vieillir avec toi. Nous trouverons le reste, mais je sais que c’est mon homme », a-t-elle déclaré au Bombay Times.