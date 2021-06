Arjun Kapoor, qui a récemment été apprécié pour son rôle dans ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ a plus à attendre avec deux films dans sa cagnotte, ‘Bhoot Police’ et ‘Ek Villain Returns’

« Ek Villain Returns » de Mohit Suri est l’un des films les plus attendus, il met également en vedette John Abraham, Disha Patani et Tara Sutaria dans des rôles de premier plan. Le film est la deuxième collaboration d’Arjun et Mohit après leur film de 2017 « Half Girlfriend ».

Dans une interview avec Bollywood Life, Arjun a déclaré: « J’ai pleinement confiance en Ek Villain 2 et son résultat. Il y a John Abraham, Tara Sutaria et Disha Patani. Il y a Mohit Suri et son genre de musique. La façon dont il nous présentera (C’est aussi passionnant). Ce n’est pas un film grand public sans cervelle. Ce n’est pas un film frivole. Il y a une histoire, il y a des personnages, il y a une intrigue avec des rebondissements. Donc je suis assez excité à ce sujet. «

Il a ajouté: « Je ne suis pas nerveux à ce sujet. J’ai besoin d’équilibrer des films comme » Sandeep Aur Pinky Faraar « et » Ek Villain 2 « . L’équilibre peut changer, mais c’est le défi d’être acteur. Je pense qu’il est important de testez-vous tout le temps. Si je suis capable de cocher et d’accomplir un ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’, je peux aussi faire un film genre Mohit Suri. S’il y a un cinéma genre Dibakar Banerjee, il y a aussi un style Mohit Suri du cinéma. C’est un cinéaste très expérimenté. »

‘Ek Villain Returns’, la suite du film de Mohit Suri en 2014, devrait sortir en salles le 11 février 2022.