Arjun Kapoor remercie le réalisateur de ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ Dibakar Banerjee après que le film ait été apprécié sur OTT | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de Bollywood Arjun Kapoor a remercié lundi son réalisateur de « Sandeep Aur Pinky Faraar » Dibakar Banerjee après que l’acteur ait été largement apprécié pour sa puissante performance dans le film, qui a récemment obtenu sa sortie numérique.

« Sandeep Aur Pinky Faraar », qui est très apprécié par le public avec sa sortie numérique, est également appelé « véritable joyau caché d’un film » avec les cotes IMDB du thriller policier graveleux qui ont doublé du jour au lendemain.

Arjun, qui a joué le rôle de Pinky Dahiya, un flic Haryanvi dans le film, a remercié Dibakar pour sa vision de faire de lui une partie de « Sandeep Aur Pinky Faraar » et pour avoir utilisé son rôle pour faire des ravages dans la vie d’une ambitieuse jeune fille de Delhi. , Sandeep, effectivement interprété par Parineeti Chopra.

Remerciant le cinéaste, Arjun a déclaré: « SAPF sera toujours un film spécial dans ma carrière. Cela m’a poussé à expérimenter et à sortir de ma zone de confort et je suis heureux que cela rapporte des dividendes pour moi. Comme nous le savons tous, Dibakar est un réalisateur visionnaire et il a créé un monde qui était brut, déséquilibré et qui mettait en valeur le ventre de Delhi. Je serai toujours reconnaissant qu’il m’ait vu faire partie de ce monde et ait fait de moi le véhicule du chaos dans le film. «

Il a continué à féliciter Dibakar, et a ajouté: « Il arrive une étape dans la vie d’un acteur où il faut parcourir le chemin le moins parcouru pour faire une autre sorte de marque et, pour moi, SAPF sera toujours ce film. Je suis reconnaissant. pour l’amour que suscitent le film et mon personnage. «

«J’étais comme un apprenti sous Dibakar pendant 3 mois avant de commencer le tournage et cela se voit définitivement dans le film. Il a extrait le meilleur de moi et je lui serai redevable de sa conviction», a déclaré Arjun, qui a participé à plusieurs ateliers. pour la préparation de son rôle dans le film.

Le 20 mai, Amazon Prime Video avait annoncé via son compte Twitter que le film serait diffusé numériquement sur sa plate-forme en Inde et dans plus de 240 pays et territoires.

Produit, écrit et réalisé par Dibakar, le film met également en vedette Neena Gupta, Raghuvir Yadav et Jaideep Ahlawat dans des rôles clés. «Sandeep aur Pinky Faraar» suit l’histoire de deux individus complètement différents, Pinkesh Dahiya et Sandeep Kaur, dont les vies s’entremêlent soudainement.

Ironiquement, cette paire de craie et de fromage sont unis par leur méfiance, leur méfiance et leur haine l’un pour l’autre. Ce drame à suspense promet de garder les téléspectateurs collés à leur siège alors qu’il explore les polarités des deux mondes et regorge de grandes performances du duo emblématique « Ishaqzaade » qui sont de retour ensemble pour raviver le grand écran.

Outre «Sandeep Aur Pinky Faraar», Arjun dont la dernière sortie était «Sardar ka Grandson», avec Rakul Preet Singh, a également «Ek Villain Returns» et «Bhoot Police» en préparation.