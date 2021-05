Arjun Kapoor regarde «Sardar Ka Grandson» avec sa grand-mère qui appelle le film «khoobsurat» | Actualités des films

New Delhi: Le dernier film d’Arjun Kapoor ‘Sardar Ka Grandson’ qui est disponible sur Netflix, est approuvé par sa grand-mère comme un film ‘khoobsurat’.

Arjun, qui avait auparavant dédié son dernier film « Sardar Ka Grandson » à ses « grands-mères », a partagé un dernier post sur son Instagram dans lequel il a demandé à son dadi ses commentaires. La grand-mère d’Arjun semble être impressionnée par le film et dit qu’elle l’aimait beaucoup.

Arjun a sous-titré son message comme suit: «Dadi ka petit-fils #SardarKaGrandson».

L’oncle de l’acteur, Sanjay Kapoor, a pris la section des commentaires et a écrit: «Meri maa ka petit-fils», et le mari de Sonam Kapoor, Anand Ahuja, a commenté, «plein de cœur!».

Consultez le post.

En dehors de sa grand-mère, toute la famille d’Arjun semble avoir apprécié son dernier film. Les sœurs Anshula Kapoor, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor ont profité de leurs histoires Instagram pour partager qu’elles regardaient la dernière d’Arjun.

L’épouse de Sanjay Kapoor et la renommée de « Fabulous Lives of Bollywood Wives » Maheep Kapoor avec sa fille Shanaya Kapoor, son mari Sanjay Kapoor et son fils Jahaan Kapoor ont également apprécié « Sardar Ka Son ».

«Sardar Ka Grandson» est réalisé par Kaashvie Nair et raconte l’histoire d’un petit-fils essayant de réaliser le souhait de sa grand-mère âgée de visiter sa maison ancestrale au Pakistan. La torsion de l’intrigue survient lorsque le visa est refusé et que le petit-fils doit penser à un moyen innovant de rendre sa grand-mère matriarche heureuse.

Neena Gupta, Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh, Aditi Rao Hydari, John Abraham, Divya Seth et Soni Razdan sont les acteurs du film.