Arjun Kapoor réagit aux tendances au boycott contre Bollywood : « Kaafi keechad jhel liya… ab… »

Bollywood fait face à la colère des internautes qui appellent au boycott des films sur les réseaux sociaux. Après Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers le prochain film Vikram Vedha de Hrithik Roshan, Brahmastra d’Ayan Mukerji et Pathaan de Shah Rukh Khan. Réagissant à la controverse en cours, Arjun Kapoor a déclaré que l’industrie doit s’unir contre de telles tendances au boycott puisque Bollywood en a maintenant assez.

Dans une interview avec Bollywood Hungama, Arjun a déclaré que les gens de l’industrie ont fait une erreur en gardant le silence sur ces questions en raison de leur décence, mais les gens ont commencé à en profiter. Il pensait que « notre travail parlerait pour nous-mêmes » et ne voulait pas se salir les mains en y réagissant. Mais l’acteur d’Ek Villain Returns pense qu’ils l’ont beaucoup toléré et maintenant les gens en ont fait une habitude.

“Nous devons nous rassembler et faire quelque chose à ce sujet parce que ce que les gens écrivent sur nous ou les hashtags qui ont tendance sont loin de la réalité. Quand nous faisons des films qui font du bien au box-office, alors à ce moment-là, les gens ne nous aiment pas parce que de nos noms de famille mais à cause du film. Ab zada hone laga hai unfair hai », a-t-il déclaré.

“Le vendredi matin, l’étincelle chez les gens, l’euphorie pour un nouveau film, l’excitation chez les gens et l’éclat de l’industrie diminuent. Lagatar keechad uchaalte jayenge toh nayi gaadi bhi thodi si shine kho degi na? Humne toh kaafi keechad jhel liya hai pichle kuch saalon mein kyunki, nous avons fermé les yeux là-dessus. Nous pensons que la perception des gens va changer après la sortie du film », a-t-il ajouté.

Arjun avait récemment déclaré qu’il était ravi d’avoir livré la cinquième plus grande ouverture de sa carrière avec Ek Villain Returns. Son plus gros ouvreur est Gunday qui a ouvert à 16,12 crore, 2 States a ouvert à 12,42 crore et Half Girlfriend a ouvert à 10,27 crore. Avec Ek Villain Returns, Arjun a enregistré une solide journée 1 aux compteurs avec Rs. 7,05 crores. On le verra ensuite dans Kuttey d’Aasman Bhardwaj et The Ladykiller d’Ajay Bahl.