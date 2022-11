Arjun Kapoor réagit à l’acte de Janhvi Kapoor à Mili, semble méconnaissable sur la photo de retour

Le cœur d’Arjun Kapoor s’est gonflé de fierté après avoir vu la performance de sa jeune sœur Janhvi Kapoor dans la dernière version Mili. Vendredi, Arjun est allé sur Instagram et a écrit une note pour Janhvi remplie d’éloges et d’amour. commencer ce qui est vraiment, vraiment excitant”, a-t-il écrit.

La star d’Ek Villain Returns a en outre ajouté : “Tu es géniale dans #Mili – quel acte effrayant ! J’aimerais que ça marche phénoménalement et que tu reçoives tout l’amour que tu mérites vraiment. Je t’aime beaucoup.”

Parallèlement à la note sincère, il a laissé tomber quelques images de lui-même avec Janhvi. La première photo date de l’enfance d’Arjun et Janhvi. Sur l’image, on voit Arjun tirer les cheveux de sa petite sœur tandis que Janhvi affiche son joli sourire. La deuxième image semble être la dernière dans laquelle on les voit poser pour une séance photo élégante. En réponse au message d’Arjun, Janhvi a commenté : “Je t’aime.” Alors qu’Arjun et sa sœur Anshula sont les enfants de Boney issus de son premier mariage avec feu Mona Shourie, Janvhi et sa sœur Khushi Kapoor sont les enfants de Boney issus de son deuxième mariage. mariage avec le défunt acteur Sridevi.

Plus tôt cette année en mars, Arjun le jour de l’anniversaire de Janhvi a reconnu qu’il n’était pas avec Janhvi depuis ses premières années et promet d’être avec elle pour toujours maintenant. re coincé avec moi pour la vie », avait posté Arjun.

En parlant de Mili, il s’agit du remake en hindi du hit malayalam 2019 du cinéaste Helen. Dit être basé sur de vrais événements, le film retrace les luttes de Janhvi dans le rôle de Mili, qui court contre la montre pour rester en vie dans un congélateur. Mathukutty Xavier l’a réalisé. Outre Janhvi, Mili présente également Sunny Kaushal et Manoj Pahwa dans des rôles clés. Il s’agit de la première collaboration professionnelle de Janhvi avec son père Boney Kapoor, qui soutient le film.