Arjun Kapoor prend du temps pour se ressourcer dans une station thermale en Autriche, partage des aperçus du temps passé là-bas

L’acteur Arjun Kapoor a partagé son expérience au Mayrlife Medical Health Resort, situé dans les collines d’Altaussee en Autriche.

Arjun Kapoor a récemment pris un congé pour passer du temps dans une station thermale au pied des Alpes autrichiennes. L’acteur a partagé une vidéo sur Instagram Reels donnant un aperçu de son séjour là-bas et a remercié l’établissement pour son hospitalité. Arjun avait visité l’Europe pendant un certain temps le mois dernier.

Vendredi, Arjun a posté une vidéo sur Instagram Reels avec un beau montage des montagnes et du lac Altaussee. La vidéo contenait des aperçus de l’acteur se relaxant au Mayrlife Medical Health Resort là-bas ainsi que des images de son entraînement, des paysages nuageux, entourés de forêts verdoyantes.





L’acteur a remercié la station Mayrlife pour son service. Dans la légende de la vidéo, il a écrit « Bonjour de la belle et incroyable Altaussee. J’ai pris du temps pour recharger mes batteries, me concentrer sur ma santé et en apprendre davantage sur la façon de prendre soin de moi… Merci Mayrlife de m’avoir fait me sentir rajeuni et prêt à reprendre ma vie à la maison. Ces derniers jours ont été consacrés à la désintoxication et à apprendre à optimiser ma santé de toutes les manières possibles. Je suis extrêmement reconnaissant de l’accueil chaleureux, de l’empathie du personnel, de l’excellence médicale offerte par l’équipe de médecins et, bien sûr, de la nature à couper le souffle qui nous entoure. À bientôt, hâte d’être de retour, @mayrlife_official ! (emoji coeur). »

Arjun Kapoor a été un visiteur fréquent en Autriche et passe souvent des vacances à Altaussee pour se revitaliser. L’acteur et sa partenaire Malaika Arora ont déjà partagé de superbes photos de leur séjour en Autriche ensemble.

Arjun a été vu pour la dernière fois à l’écran dans Kuttey d’Aasman Bhardwaj dans le cadre d’un casting d’ensemble. L’acteur a deux autres sorties prévues pour cette année – The Lady Killer et Meri Patni Ka Remake. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’instant.