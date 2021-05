Arjun Kapoor pour avoir terminé neuf ans dans l’industrie cinématographique

L’acteur Arjun Kapoor a passé neuf ans dans l’industrie cinématographique ce mois-ci et il s’est sûrement taillé une place. L’acteur s’est appelé lui-même un acteur à succès commercial qui connaît sa valeur.

Dans une interaction avec Zoom TV, l’acteur a déclaré qu’il travaillait dans l’industrie du film hindi depuis neuf ans maintenant et qu’il y resterait 90 autres.

«Aujourd’hui, c’est ma neuvième année, aujourd’hui neuf ans depuis Ishaqzaade. Je suis ici depuis neuf ans et je serai encore 90 ans et c’est à peu près ce que je sais, que ce soit devant la caméra ou derrière. Je «Je suis bien meilleur que la plupart des gens sur les réseaux sociaux me le diront parce que je suis une cible facile. Je vis avec un certain respect et un certain respect et je ne me laisse pas aller à donner en retour, à parler et à essayer de me parler.

L’acteur des « 2 États » a également déclaré qu’il connaissait sa valeur, et quelqu’un qui dit de mauvaises choses à son sujet ne change pas ce qu’il ressent pour lui-même.

«Je suis un acteur à succès commercial pendant la majeure partie de ma carrière … Je connais mon estime de moi et je sais ce que j’apporte à la table lorsque j’entre dans un film. Je connais ma valeur … mais je Je connais toujours ma valeur et aucun coup ou flop ou quelqu’un qui dit deux bonnes choses ou deux mauvaises choses changera ce que je ressens pour moi et vous devez vous accrocher à cela dans cette profession, c’est pourquoi vous pouvez survivre et je sais que je vais survivre. »

Arjun Kapoor avait récemment partagé un post émotionnel sur Instagram, se souvenant de sa mère le jour de la fête des mères. Il a écrit: «Hier, c’était la fête des mères, je détestais tout ça … Demain, c’est 9 ans que je suis acteur mais je suis toujours perdu sans toi maman. Tout comme sur cette photo, j’espère que tu souris en veillant sur moi et que tu me soutiens…

L’acteur sera ensuite vu dans « Sardar Ka Grandson » de Kaashvie Nair, qui met également en vedette Neena Gupta, Aditi Rao Hydari et John Abraham dans des rôles clés. Le film, dont la sortie est prévue pour le 18 mai, raconte l’histoire d’un petit-fils dévoué qui entreprend un voyage pour réaliser le dernier souhait de sa grand-mère malade. Arjun a également «Ek Villain Returns» et «Bhoot Police» en préparation.