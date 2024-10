Arjun Kapoor partage un message énigmatique après l’anniversaire de Malaika Arora : « N’oubliez jamais qui… » | Actualités du cinéma hindi

Arjun Kapoor et Malaika Arora se seraient séparés maintenant. Cependant, Arjun était toujours là à ses côtés lorsque le père de Malaika est décédé récemment. Alors qu’il s’était rapidement précipité chez elle dès l’annonce de la nouvelle, il était constamment à ses côtés avec les autres amies de Malaika, Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor ; a également continué à visiter sa maison pendant quelques jours pour lui offrir son soutien.

C’était l’anniversaire de Malaika le 23 octobre et Arjun n’a pas laissé de vœux pour elle sur les réseaux sociaux. Cependant, le 24 octobre, il a laissé tomber une citation du Roi Lion que beaucoup ont considérée comme un message énigmatique et charmant pour elle. La citation disait : « N’oubliez jamais qui vous êtes : le Roi Lion ».

Il y a quelque temps, Pinkvilla avait rapporté qu’Arjun et Malaika s’étaient séparés. Le rapport citait une source disant: « Malaika et Arjun entretenaient une relation très spéciale et tous deux continueront à occuper une place spéciale dans le cœur de chacun. Ils ont choisi de se séparer et garderont un silence digne sur cette affaire. Ils ne permettront à personne de traîner et de décortiquer leur relation. »

Il a ajouté : « Ils ont eu une relation longue, aimante et fructueuse qui a malheureusement suivi son cours maintenant. Cela ne veut pas dire qu’il y a des tensions entre eux. Ils se respectent énormément et ont été un pilier de force l’un pour l’autre. Au fil des années, ils ont accordé beaucoup de respect à leur relation. Ils continueront à se donner le même respect même s’ils ont décidé de se séparer depuis des années et ils s’attendent à ce que les gens soient aimables. assez pour leur donner de l’espace en cette période d’émotion.

Ainsi, Arjun et Malaika continuent d’être extrêmement respectueux l’un envers l’autre et d’être là l’un pour l’autre en cas de besoin.

Sur le plan du travail, Arjun sera considéré comme un méchant dans « Singham Again » qui devrait sortir ce Diwali.