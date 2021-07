Arjun Kapoor partage la vidéo d’Anshula où elle parle de faire face à la mort de leur mère, l’appelle « ma force, ma vie »

La sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, a récemment expliqué comment elle avait géré la mort de leur mère. Partageant un aperçu de l’interview, Arjun l’a appelée sa force et sa vie.

Dans une récente interview avec Hindustan Times, Anshula Kapoor a affirmé que longtemps après la mort de sa mère, elle se sentait souvent coupable après avoir éprouvé une émotion autre que la mélancolie.

« Le temps vous aide à façonner votre vie autour de cette perte, mais il est toujours là. Pendant la première ou les deux premières années, chaque fois que je riais, chaque fois que je me sentais heureux, ou toute émotion qui n’était pas une émotion triste, elle était immédiatement suivie par Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon (de s’en occuper), et il n’y a rien de mal à demander de l’aide de l’extérieur », a déclaré Anshula dans son interview. Arjun Kapoor partage régulièrement des messages émotionnels sur son Instagram à propos de leur maman (ses anniversaires de naissance et de décès par exemple)

Anshula a ajouté : « Parle à ton thérapeute. Et ne t’engage pas dans la voie de l’auto-sabotage. Et je ne m’attends pas à ce que les gens t’excusent pour le reste de ta vie simplement parce que tu as subi une perte. Ma mère est décédée en mars 2012. Évidemment, la perte est toujours là. Malheureusement, heureusement, les seules personnes qui peuvent se rapporter sont celles qui ont vécu une perte similaire. Je ne sais pas où elle est en ce moment, elle n’est évidemment pas dans son corps physique et non dans la douleur. C’est, pour moi, la seule chose à laquelle je me suis accroché.

Partageant un aperçu de l’interview, Arjun Kapoor a écrit sur Instagram : « #MeraWalaGrief Ma force, ma vie @anshulakapoor #MeraWalaGrief @stuteeghosH.

Anshula a également publié à ce sujet sur ses histoires Instagram. Elle a partagé une capture d’écran de l’interview et a écrit: « Ce n’est pas un manuel pour la perte. Cette conversation est un petit extrait de moi étant mon auto-parler brut de maman en deuil au cours des 9 dernières années et comment vous ne vous en sortez pas ‘ la mort d’un être cher, mais apprenez à construire votre vie autour de ce chagrin. »

Pour les inconnus, la mère d’Arjun et d’Anshula, Mona Kapoor, est décédée il y a neuf ans en 2012 en luttant contre un cancer.