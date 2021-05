Arjun Kapoor parle du deuxième mariage de son père Boney Kapoor avec Sridevi et dit: «Je ne peux pas dire que je suis d’accord avec ça» | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de Bollywood, Arjun Kapoor, a toujours parlé de ses relations familiales. Après la mort de Sridevi, première superstar légendaire du cinéma indien, Arjun se tenait comme un rocher avec son père Boney Kapoor et ses sœurs Janhvi et Khushi. L’acteur a récemment exprimé son cœur sur la façon dont il a géré tout cela.

Dans une interview avec le Film Companion, Arjun Kapoor a dit, « L’éducation de ma mère est venue dans ma tête. Elle m’aurait dit d’être aux côtés de mon père quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, à cause d’un choix qu’il a fait où il est tombé amoureux. Et je respecte mon père pour être tombé amoureux Parce que l’amour est complexe. Et nous serions stupides et grossiers de dire que vous ne tombez amoureux qu’une seule fois. C’est très bollywoodien. L’amour est complexe, l’amour est compliqué, l’amour n’est pas toujours d’être amoureux . «

« C’est une question de compatibilité, il y a de l’amitié, il y a de la saturation. Il y a une frustration malheureuse, les gens traversent différentes phases de la vie. Vous auriez pu être amoureux de quelqu’un, et vous pouvez tomber amoureux de quelqu’un après cela, et cela doit être compris. Je ne suis pas d’accord … Je ne peux pas dire que je suis d’accord avec ce que mon père a fait, parce qu’en tant qu’enfant j’ai ressenti les répercussions, mais je le comprends. Je ne peux pas dire ‘theek hai, hota hai (c’est bon, ces choses arrivent) », parce que je me demanderai toujours. Mais quand je le rationalise en tant que personne âgée qui fait face à ses propres hauts et bas de relation, vous comprenez», a-t-il ajouté.

« Vous essayez d’être un bon fils, parce que c’est ce que ma mère voudrait », a déclaré Arjun Kapoor.

Boney Kapoor était marié à Mona Shourie, avec qui il a deux enfants – Arjun et Anshula. Le couple s’est marié en 1983 et cela a duré jusqu’en 1996. Mona est décédée d’une défaillance d’organes multiples après avoir lutté contre le cancer et l’hypertension le 25 mars 2012.

Le producteur a ensuite épousé Sridevi en 1996 et a deux filles avec elle –Janhvi et Khushi Kapoor. Sridevi a été retrouvée morte le 24 février 2018 dans un hôtel de Dubaï où elle était allée assister à un mariage de famille. Les rapports médicaux ont conclu qu’elle était décédée d’une noyade accidentelle dans une baignoire.

Sur le plan du travail, Arjun Kapoor a été vu le plus récemment dans le film Netflix Sardar Ka Grandson.