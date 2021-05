Arjun Kapoor-Parineeti Chopra en première numérique «Sandeep Aur Pinky Faraar» sur Amazon Prime Video | Actualités des films

New Delhi: Sandeep Aur Pinky Faraar du cinéaste Dibakar Banerjee aura sa première numérique sur Amazon Prime Video. Produit, écrit et réalisé par Dibakar Banerjee, Sandeep Aur Pinky Faraar met en vedette Arjun Kapoor, Parineeti Chopra, Jaideep Ahlawat, Raghubir Yadav et Neena Gupta dans les rôles principaux.

Le géant OTT Amazon Prime Video a annoncé la première numérique exclusive du thriller énervé de Parineeti Chopra et Arjun Kapoor, lancé aujourd’hui – 20 mai 2021, en Inde et dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde sur la plate-forme de streaming.

Sandeep Aur Pinky Faraar suit l’histoire de deux individus complètement différents dont les vies s’entremêlent soudainement. Pinkesh Dahiya ou « Pinky » (testé par Arjun Kapoor), est un officier de police Haryanvi, tandis que Sandeep Kaur (testé par Parineeti Chopra) est une jeune fille ambitieuse du monde de l’entreprise. Ironiquement, cette paire de craie et de fromage sont unis par leur méfiance, leur méfiance et leur haine l’un pour l’autre.

Ce drame à suspense promet de garder les téléspectateurs collés à leur siège alors qu’il explore les polarités des deux mondes et regorge de superbes performances du duo emblématique «ishaqzaade» qui sont de retour ensemble pour raviver le grand écran.