Arjun Kapoor ouvre une relation avec Malaika Arora, sortant avec «  quelqu’un de plus âgé  »

Ce n’est pas un secret que l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor et l’acteur devenu passionné de fitness Malaika Arora sont en couple. Le duo a rendu publique leur relation à l’occasion du 34e anniversaire d’Arjun en 2019 via une publication Instagram, partageant une photo aimée, se tenant la main alors qu’ils sonnaient lors de la journée spéciale de la star de « Ki et Ka ».

Maintenant, dans une récente interview, Arjun a parlé de sortir avec « une personne plus âgée avec un fils d’un mariage antérieur ».

Dans une interview avec Film Companion, Arjun a déclaré: « Je n’essaie pas de parler ouvertement de ma vie personnelle, car je pense que vous devriez respecter votre partenaire, et il y a un passé là-bas … situation où j’ai vu les choses se dérouler publiquement et ce n’est pas toujours très agréable, car il y a des enfants touchés. «

Il a ajouté: « J’essaie de garder une frontière respectueuse. Je fais ce avec quoi elle est à l’aise. Et ma carrière ne devrait pas dépendre de ma relation. Il faut donc créer des limites. J’en parle aujourd’hui parce qu’il y a un certain respect et une certaine considération. à la relation. Nous lui avons donné du temps. J’ai essayé de lui donner une certaine dignité en lui donnant de l’espace et en ne le laissant pas sur votre visage. «

À propos de ses projets de mariage, Arjun avait révélé lors d’une session en direct avec Bollywood Hungama l’année dernière, que ce n’était pas encore prévu, mais il ne le cachera pas quand cela arrivera. « Pas planifié et pas pensé pour le moment, mais comme je le dis toujours, je ne vais pas le cacher », avait déclaré Arjun.

Pendant ce temps, Arjun a également abordé ses différences avec le père Boney et pourquoi il l’a soutenu lorsque sa deuxième épouse Sridevi est décédée.

Déclarant qu’il doit faire face à ses propres hauts et bas dans sa relation, il comprend et sait comment les gens grandissent par amour et tombent progressivement amoureux de quelqu’un d’autre, cependant, il ne sera jamais d’accord pour qu’il quitte sa mère Mona Shourie Kapoor pour être avec Sridevi.

Dans sa dernière interview avec Film Companion, Arjun a déclaré: « Je ne peux pas dire que je suis d’accord avec ce que mon père a fait, car étant enfant, j’ai ressenti les répercussions, mais je le comprends. Je ne peux pas dire ‘theek hai, hota hai (Ça va, ça arrive) », parce que je me demanderai toujours. Mais quand je le rationalise en tant que personne âgée qui fait face aux hauts et aux bas de sa propre relation, vous comprenez. »

Sur les raisons pour lesquelles il s’est tenu aux côtés de son père en 2018 lorsque Sridevi est décédé, Arjun a déclaré: «L’éducation de ma mère est venue dans ma tête. Elle m’aurait dit d’être aux côtés de mon père quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, à cause d’un choix qu’il fait là où il est tombé amoureux. Et je respecte mon père pour être tombé amoureux à nouveau. Parce que l’amour est complexe. Et nous serions ridicules et grossiers assis ici en 2021 en disant que vous ne tombez amoureux qu’une seule fois. C’est très bollywoodien. L’amour est complexe, l’amour est compliqué, l’amour n’est pas toujours une question d’amour. «