Arjun Kapoor-Malaika Arora sont des objectifs de couple dans la photo UNSEEN de la fête d’anniversaire de l’acteur

Arjun Kapoor et Malaika Arora ont souvent attiré l’attention des internautes avec leurs photos étonnantes.

Récemment, Arjun a fêté ses 35e anniversaire avec des amis et la famille au Taj Mahal Hotel, Mumbai. La fête a réuni ses sœurs Khushi Kapoor, Janhvi Kapoor, Anshula Kapoor, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Karan Johar et Ranveer Singh, entre autres.

Pour les internautes, la chance est totale, une photo inédite de lui et de Malaika Arora a fait surface.

Sur la photo, on peut voir Arjun enroulant ses bras autour de Malaika. Il porte un t-shirt noir avec des baskets noires. D’autre part, Malaika porte une simple chemise blanc cassé et un pantalon bleu et rouge. Elle l’a associé à des bottes élégantes. Les deux sont adorables sur la photo.

Pour les non avertis, Arjun a récemment parlé de son équation avec Janhvi et Khushi. lors d’une conversation avec Bollywood Bubble, il a dit : Si je dis que nous sommes une famille parfaite, ce sera incorrect. Il ne s’agit pas d’opinions différentes, nous sommes toujours des familles différentes qui essayons de fusionner et de coexister les unes avec les autres. Nous passons tous un moment formidable lorsque nous sommes ensemble, mais nous ne formons toujours pas une unité. Je ne veux pas vendre un faux mensonge selon lequel tout est parfait. Cela ne peut pas être parfait, car nous sommes encore en train de nous comprendre. »

Il a ajouté: « Il y a deux très mauvais moments dans nos vies qui nous ont réunis. Nous serons toujours comme des morceaux brisés, essayant de combler les lacunes pour être dans la vie de l’autre. Nous sommes un système de soutien les uns pour les autres. Nous rencontré après 20 ans de naissance de Janhvi et Khushi. J’ai 35 ans maintenant, Anshula a 28 ans, nous avons mûri. Et nous trouvons qu’il est assez difficile de fusionner comme ça. Et je pense aussi que l’imperfection est assez fascinante parce qu’alors vous apprenez à coexister et vous apprenez à respecter les différences. D’une certaine manière, nous sommes aussi très similaires car nous avons les gènes de notre père, « .

Côté travail, Arjun a « Ek Villain Returns », la suite du film de Mohit Suri en 2014, dont la sortie en salles est prévue le 11 février 2022.