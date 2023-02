Arjun Kapoor laisse tomber une photo confortable avec Malaika Arora le jour de la Saint-Valentin, les fans disent que “l’âge n’est qu’un chiffre”

Le jour de la Saint-Valentin, Arjun Kapoor s’est rendu sur Instagram pour souhaiter à sa bien-aimée Malaika Arora un message pâteux. Arjun a posté une photo où on le voit se blottir contre Malaika. La dame a un verre de boisson dans ses mains.

Partageant la photo, Arjun Kapoor a laissé tomber un cœur comme légende. Il a choisi la chanson Rehena Tu du film Delhi-6 pour compléter son message. Malaika a répondu avec des emoji de cœur sur le message d’Arjun.





Les internautes ont également réagi à la photo, l’un d’eux a écrit : “L’âge n’est qu’un nombre. C’est donc prouvé. L’amour n’a pas de limite d’âge.” Le deuxième a dit : “Belle photo.” Le troisième a dit: “Sans aucun doute, ils sont tous les deux mignons ensemble.” Le quatrième a dit, “turu love.” Le cinquième a dit : “En attendant ton mariage.”





La fille chaiyan chaiyan a également posté une photo avec Arjun dans son histoire Instagram. Malaika l’a légendé, ma valentine pour toujours. Le couple a des plans solides pour le jour J. Ils sont censés célébrer leur amour autour d’un dîner convivial. Malaika a posté un cadre de la table du dîner avec la légende La table est dressée… j’attends ma Saint-Valentin… Arjun a également partagé un aperçu de la table du dîner dans son histoire Insta.





Arjun et Malaika ont confirmé qu’ils sortaient ensemble le jour de son anniversaire en 2019. Ayant une différence d’âge de près de 12 ans, Arjun et Malaika ont souvent fait face à des critiques et à des critiques sévères sur les réseaux sociaux pour leur relation.

Arjun a parlé des défis de cette relation lors de la dernière saison de Koffee avec Karan. Il a dit que même sa famille avait mis du temps à accepter Malaika. Jusqu’à présent, le couple a été discret sur leurs projets de mariage. (Avec les entrées de l’ANI)



