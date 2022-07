Arjun Kapoor fait l’éloge d’Alia Bhatt pour sa mâchoire “trop ​​​​époustouflante” pendant la grossesse

La future maman Alia Bhatt a laissé les fans baver devant ses superbes choix de maternité vestimentaires. Mercredi, l’actrice de Raazi a publié quelques superbes photos sur ses réseaux sociaux. Outre sa beauté, ce qui a retenu l’attention, c’est le commentaire d’Arjun Kapoor sur son message.

Jetons un coup d’œil aux photos qu’Alia a déposées sur sa poignée Instagram. Partageant une série de photos, Alia a écrit : “juste un autre jour… se prélasser et faire la promotion de chéris – j’espère que vous passez une bonne journée… au revoir.” Sur les photos, elle est absolument magnifique avec l’éclat de la grossesse et une belle look de style bohème qu’elle a enfilé pour la nouvelle séance photo.On l’a vue portant une chemise classique surdimensionnée qu’elle a associée à un jean unique à volants et en détresse.





LIS: Rencontrez la sœur d’Urfi Javed, Asfi Javed, dont les photos glamour cassent Internet

L’actrice Gangubai Kathiawadi a accessoirisé son look avec des créoles dorées et un ensemble de bagues. Pour le maquillage, elle a opté pour un maquillage rosé avec des lèvres nude pour compléter sa tenue. Alia a enfilé des talons assortis pour compléter le look chic et élégant. Dès que l’acteur de 29 ans a posté les photos, ses fans et amis de l’industrie ont submergé la section des commentaires. L’acteur Arjun Kapoor a laissé tomber le commentaire. Il a écrit: “Cette mâchoire pendant la grossesse … kamaal hai Alia Bhatt … trop gewd.” Les fans ont réagi avec des emojis de feu et de cœur sur son message.





Pendant ce temps, sur le plan personnel, Alia et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril 2022, après être sortis ensemble pendant de nombreuses années, à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime. Après deux mois de mariage, le couple a annoncé lundi qu’ils étaient tous prêts à embrasser la parentalité. Elle a également publié une photo montrant deux lions et un lionceau. Un jour après avoir annoncé sa grossesse, Alia a remercié tout le monde pour son souhait d’embrasser la parentalité.

La bande-annonce de Darlings a été lancée récemment et est à la mode depuis. Produit par Gauri Khan, Alia et Gaurav Verma, Darlings marque le premier long métrage du réalisateur Jasmeet K Reen. Le film est présenté comme une comédie noire, qui met également en vedette Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew dans les rôles principaux.

Darlings explore la vie d’un duo mère-fille essayant de trouver sa place à Mumbai, recherchant le courage et l’amour dans des circonstances exceptionnelles tout en luttant contre vents et marées. La bande-annonce de 2 minutes 34 secondes montre Alia et Shefali déposant une plainte pour le mari disparu d’Alia, Vijay Varma. Cependant, il y a une torsion. Plus tard dans la bande-annonce, on voit Alia chercher à se venger de son mari qui l’a maltraitée. La bande-annonce met en lumière le sujet sensible de la violence domestique à travers une lentille humoristique. Le film devrait être présenté en première sur Netlflix le 5 août. Outre Darlings, Alia vient également de terminer le tournage de son film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui est dirigé par nul autre que Karan Johar. Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, avec également les stars vétérans Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, devrait arriver dans les salles de cinéma le 10 février 2023.