Arjun Kapoor fait des folies Rs 20 crore pour une somptueuse villa céleste 4BHK à côté de la luxueuse maison de Ladylove Malaika Arora: Rapports

Il y a un peu plus d’un mois, l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor a ajouté à sa flotte de voitures haut de gamme le SUV Land Rover Defender en guise de cadeau avant son anniversaire. Et maintenant, les rapports suggèrent que la star de ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ est l’heureux propriétaire d’une villa face à la mer à Bandra, une propriété proche de la luxueuse maison de sa chère Malaika Arora. Ainsi, faisant d’Arjun, le voisin de Malaika.

Eh bien techniquement, une foule de célébrités qui vivent dans ce voisinage, y compris Shah Rukh Khan, Salman Khan, Kareena Kapoor Khan et Ranbir Kapoor, deviennent toutes les voisins d’Arjun.

Selon un rapport du Times of India, l’acteur a dépensé un montant estimé de 20 à 23 crore Rs pour prendre possession de cette propriété 4BHK face à la mer. Les rapports suggèrent que le récent investissement immobilier d’Arjun est au 26 étage, 81 Aureate dans le Bandra West. Auparavant, l’acteur Sonakshi Sinha avait lui aussi acheté une sky-villa.

Pendant ce temps, il y a presque une semaine, Arjun avait parlé de sa relation avec Malaika, sortant avec « une personne plus âgée avec un fils d’un mariage précédent ».

Dans une interview avec Film Companion, Arjun a déclaré: « Je n’essaie pas de parler ouvertement de ma vie personnelle, car je pense que vous devriez respecter votre partenaire, et il y a un passé là-bas … situation où j’ai vu les choses se dérouler publiquement et ce n’est pas toujours très agréable, car il y a des enfants touchés. «

Il a ajouté: « J’essaie de garder une frontière respectueuse. Je fais ce avec quoi elle est à l’aise. Et ma carrière ne devrait pas dépendre de ma relation. Il faut donc créer des limites. J’en parle aujourd’hui parce qu’il y a un certain respect et une certaine considération. à la relation. Nous lui avons donné du temps. J’ai essayé de lui donner une certaine dignité en lui donnant de l’espace et en ne le laissant pas sur votre visage. «

À propos de ses projets de mariage, Arjun avait révélé lors d’une session en direct avec Bollywood Hungama l’année dernière, que ce n’était pas encore prévu, mais il ne le cachera pas quand cela arrivera. « Pas planifié et pas pensé pour le moment, mais comme je le dis toujours, je ne vais pas le cacher », avait déclaré Arjun.