Arjun Kapoor fait des bisous à Malaika Arora lors d’un défilé de mode et c’est le clip le plus doux des tourtereaux de tous les temps [Watch]

Malaïka Arora et Arjun Kapoor se fréquentent depuis quelques années. Malgré toute la négativité qui leur est infligée, Arjun Kapoor et Malaika Arora sont devenus forts chaque jour qui passe. Récemment, Le retour du méchant Ek l’acteur Arjun Kapoor a marché sur la rampe lors d’un défilé de mode et Malaika Arora était dans le public. Un doux moment devient viral sur Twitter entre les deux tourtereaux et c’est un incontournable. Arjun a été vu envoyer des baisers volants à sa dulcinée.

Le moment adorable d’Arjun-Malaika

Arjun Kapoor a marché sur la rampe pour Kunal Rawal à la India Couture Week 2022. Il était plutôt beau, toujours dans son look Ek Villain. Arjun portait un sherwani noir. Malaika, qui était dans le public, portait une veste dorée et une robe courte. Quand Arjun était sur le point de marcher sur la rampe, nous pouvions voir Malaika se retourner sur son siège pour jeter un coup d’œil à sa personne préférée marchant sur la rampe. Malaika est également vue en train d’encourager bruyamment Arjun Kapoor alors qu’il termine sa première promenade, en frappant dans ses mains. Plus tard, nous voyons Arjun envoyer des baisers volants à Malaika qui a été vue en train de rougir. La relation entre Arjun Kapoor et Malaika Arora est largement discutée dans nouvelles de divertissement. Découvrez les vidéos virales ici :

Arjun Kapoor fait un bisou à Malaika alors qu’il marche sur la rampe pour Kunal Rawal Lis @ANI Histoire | https://t.co/voR2IFpw91#ArjunKapoor #MalaikaArora #KunalRawal pic.twitter.com/rtQw3pJFEA ANI Digital (@ani_digital) 30 juillet 2022

Relation entre Arjun Kapoor et Malaika Arora

Malaika et Arjun ont gardé leur relation privée. Il y a quelques semaines, il y avait des rapports sur la rupture de Malla et Arjun, mais il l’a démystifié avec un message plein d’esprit et sauvage. Dans une interview, Arjun Kapoor avait expliqué comment sa vie avait changé après l’entrée de Malaika. Il a déclaré: “Malaika m’a changé en tant que personne en me permettant de croire encore plus en moi.” Lorsqu’on lui a demandé de décrire sa relation, il a déclaré: “Si je dois décrire ma relation avec Malaika, nous sommes amis, nous pouvons parler de tout, nous nous confions sur beaucoup de choses qui nous ont permis de prendre de grandes décisions. et les petits. Et je pense que l’amitié est la clé pour que toute relation dure.”

Pendant ce temps, Arjun se prélasse actuellement dans l’amour et l’adulation qui lui sont versés pour sa dernière sortie, Ek Villain Returns.