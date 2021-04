Arjun Kapoor et sa sœur Anshula Kapoor lèvent 1 crore de Rs et aident 30000 personnes

L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor et la plate-forme de collecte de fonds en ligne de célébrités de sa sœur Anshula Kapoor, Fankind, ont travaillé silencieusement tout au long de la pandémie pour aider autant de personnes que possible à travers l’Inde. Le duo frère-sœur a élevé plus de 1 crore de roupies et a aidé plus de 30 000 personnes et leurs familles dans le besoin.

Arjun révèle: «La pandémie nous a fait regarder un abîme de souffrance. Elle nous a tous fait avancer et aider autant de personnes que possible à notre manière. Anshula et moi avons essayé de contribuer à travers Fankind. Je suis heureux que nous ayons aidé environ 30 000 personnes dans toute l’Inde et recueilli 1 crore pour aider les personnes en crise. «

L’acteur ajoute: « Des kits de rations mensuelles aux repas chauds, en passant par l’argent liquide pour les travailleurs migrants, en passant par la fourniture de kits d’hygiène pour la prévention du COVID-19, l’initiative a réussi à toucher la vie de nombreuses personnes et, espérons-le, les a aidées d’une manière modeste. pour combattre le virus et son impact dévastateur de grande envergure. «

Arjun se dit vraiment heureux d’avoir prêté main-forte pendant cette crise. Il dit: «J’avais investi les économies de ma vie dans cette entreprise et cela me rend fier que la plateforme ait soutenu ceux qui en ont sérieusement besoin en ces temps désespérés et difficiles.

L’Inde a signalé 3,79257 nouveaux cas de COVID-19 et 3645 décès jeudi 29 avril, portant le total du pays à 1,83,76,524. Pas moins de 2,69 507 décharges ont été effectuées au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de l’Union. Un total de 1 50 86 878 recouvrements a été signalé à ce jour. Le nombre total de morts s’élève à 2,04 832 avec 30,84 814 cas actifs. Un total de 15,00,20,648 personnes ont été vaccinées à ce jour.