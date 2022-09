Arjun Kapoor et Ranveer Singh se moquent des photos “kharaab” de la star de Chakda Xpress Anushka Sharma sur les réseaux sociaux

L’actrice de Bollywood Anushka Sharma est occupée à tourner son prochain film Chakda Xpress au Royaume-Uni. Vendredi, l’actrice est allée sur Instagram et a laissé tomber une série de ses photos “ok ok type” dans un sweat à capuche.



Sur les photos, Anushka a posé pendant l’heure dorée, à l’extérieur d’une vanité. On peut la voir portant un sweat à capuche beige avec un pantalon noir et une paire de bottes et bien sûr de grosses lunettes de soleil noires. Partageant les photos, elle a écrit une note amusante tout en exprimant son point de vue honnête sur les photos.



“Ek bhi photo acchi nahin lagi mujhe ! Toh Maine socha hamesha acchi photo daalna hai yeh kissne kaha ? Toh yeh hain Meri ok ok type photos jo main naa daalti lekin apni keemti saans inko kheechne utilisation principale kari hai toh post karna toh banta hai. Chalo ok bye”, a-t-elle légendé le post.







Peu de temps après avoir partagé les photos, Arjun Kapoor s’est précipité vers la section des commentaires et l’a taquinée : “Hoodie achi hai (emoji du feu) photos toh kharaab hai, je suis d’accord (ton sweat à capuche est beau, mais pas tes photos).”Ranveer Singh a laissé tomber un emoji riant dans la section des commentaires.

En parlant du film d’Anushka Chakda Xpress, il s’agit d’un biopic sportif basé sur la vie du joueur de cricket indien Jhulan Goswami, qui sera diffusé exclusivement sur Netflix. La date de sortie définitive du film est toujours attendue. La star d’Ae Dil Hai Mushkil incarnera le rôle d’une joueuse de cricket pour la première fois de sa carrière et elle a annoncé son retour avec une vidéo d’annonce spéciale au début de 2022. Jhulan est un modèle pour les aspirants joueurs de cricket du pays.



En 2018, un timbre-poste indien a été émis en son honneur. Jhulan détient le record du monde du plus grand nombre de guichets pris par une femme dans une carrière internationale. Anushka a fait une longue pause dans sa vie professionnelle après avoir accueilli son premier enfant, sa fille Vamika, car elle voulait passer du temps avec elle et après une longue attente, l’acteur de Jab Harry Met Sejal est prêt pour son retour. (Avec les entrées de l’ANI)