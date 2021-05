Arjun Kapoor et papa Boney Kapoor quittant sa mère pour Sridevi

L’acteur Arjun Kapoor, qui a été vu pour la dernière fois dans ‘Sardar Ka Grandson’ sorti sur Netflix, dit que bien qu’il ne soit pas d’accord avec son père Boney Kapoor quittant sa mère Mona et épousant l’acteur décédé Sridevi, il « comprend » et respecte son père pour sa chute. Encore amoureux.

Dans une récente interview, Arjun a parlé de ses différences avec son père Boney et a rompu le silence sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de se tenir à ses côtés et à ses demi-sœurs Janhvi et Khushi Kapoor dans leur heure de chagrin lorsque Sridevi est décédé.

Déclarant qu’il doit faire face à ses propres hauts et bas dans sa relation, il comprend et sait comment les gens grandissent par amour et tombent progressivement amoureux de quelqu’un d’autre, cependant, il ne sera jamais d’accord pour qu’il quitte sa mère Mona Shourie Kapoor pour être avec Sridevi.

Dans sa dernière interview avec Film Companion, Arjun a déclaré: « Je ne peux pas dire que je suis d’accord avec ce que mon père a fait, car étant enfant, j’ai ressenti les répercussions, mais je le comprends. Je ne peux pas dire ‘theek hai, hota hai (Ça va, ça arrive) », parce que je me demanderai toujours. Mais quand je le rationalise en tant que personne âgée qui fait face aux hauts et aux bas de sa propre relation, vous comprenez. »

Arjun a expliqué pourquoi il était aux côtés de son père en 2018 lorsque Sridevi est décédé, car c’est ce que sa mère aurait attendu de lui. Il a dit qu’il ne pouvait pas remettre en question les choix de quelqu’un, mais qu’il ne pouvait pas se débarrasser de ce qu’il a vécu comme un enfant à cause de ces choix.

Arjun a déclaré: «L’éducation de ma mère est venue dans ma tête. Elle m’aurait dit d’être aux côtés de mon père quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, à cause du choix qu’il a fait où il est tombé amoureux. Et je respecte mon père pour sa chute à nouveau amoureux. Parce que l’amour est complexe. Et nous serions idiots et grossiers de dire que vous ne tombez amoureux qu’une seule fois. C’est très bollywoodien. L’amour est complexe, l’amour est compliqué, l’amour n’est pas toujours une question d’être amoureux. »

Pour l’inversé, Arjun entretient actuellement une relation stable avec Malaika Arora. Le duo a officialisé leur relation à l’occasion du 34e anniversaire d’Arjun via une publication sur les réseaux sociaux.