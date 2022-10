Arjun Kapoor et Malaika Arora sortent dîner à Londres ; l’ancien l’appelle “la meilleure entreprise”

Le couple le plus sexy de Bollywood, Arjun Kapoor et Malaika Arora, est occupé à profiter de son séjour romantique à Londres. Les deux donnent des objectifs de couple majeurs à beaucoup avec leur PDA et nous ne pouvons pas les surmonter. Chaque fois qu’Arjun et Malaika publient des photos torrides sur leur Instagram, les internautes deviennent fous avec leurs photos adorables.

Arjun et Malaika sont allés dîner à Londres et ont passé une nuit incroyable. Arjun a partagé une photo de sa femme amoureuse en noir est sur le point. Le tatouage « amour » de Malaika sur son doigt ne peut pas être manqué. Arjun a sous-titré le message comme suit : “Super hôte @samyuktanair. Nourriture incroyable @koynlondon. Meilleure entreprise @malaikaaroraofficial.”

Jetez un œil à l’histoire Instagram d’Arjun Kapoor –

Dans une récente interview, Malaika a révélé qu’Arjun Kapoor était le meilleur petit ami, sa pom-pom girl et sa meilleure amie. Arjun avait parlé de tout son cœur à propos de sa copine sur Koffee With Karan et avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se marier pour le moment. Arjun et Malaika ont tendance sur le L’actualité du divertissement.

Côté travail, Arjun qui est à Londres est occupé à tourner une comédie romantique avec Rakulpreet Singh et Bhumi Pednekar. Arjun sera ensuite vu dans Kuttey et The Lady Killer. Malaika sera vue dans The Arora Sisters avec Amrita Arora Ladak.