Arjun Kapoor et Malaika Arora pourraient-ils se marier fin 2024 ? Découvrez ses prévisions astrologiques [Exclusive]

Arjun Kapoor a un an de plus aujourd’hui. L’acteur qui a fait ses débuts en 2012 avec Ishqzaaade a connu un succès modéré jusqu’à présent. Arjun Kapoor a trois films alignés, dont Ladykiller d’Ajay Bahl. Avec ses quelques projets passés au box-office, la star a besoin d’un succès décent pour être de retour dans les comptes. Sur le plan personnel, il vit une vie amoureuse heureuse avec Malaika Arora. Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji nous donne un aperçu de ce que l’avenir pourrait réserver à Arjun Kapoor. Veuillez noter que l’astrologie est une pratique spéculative et doit être considérée comme telle.

Arjun Kapoor est ce que Panditji décrit comme le « cancer empathique ». Il est gouverné par la Lune qui a façonné ses traits inhérents. C’est une personne sensible avec un côté nourricier. Il a une compassion naturelle qui résonne dans sa vie personnelle et professionnelle. L’impact de la Lune lui permet de forger des liens émotionnels profonds avec les gens.

Des temps difficiles à venir pour Arjun Kapoor

Alors que les alignements planétaires se déroulent, Arjun Kapoor fait face à une période de responsabilités et de défis accrus. Le transit de Saturne par sa 6e maison du travail et du service signifie de précieuses leçons et une croissance personnelle face à des tâches ardues. Pandit Jagannath Guruji a déclaré: « Cependant, cela peut affecter ses performances au box-office, ce qui pourrait entraîner des difficultés à livrer des films à succès cette année. Néanmoins, le renforcement progressif de Moon par Arjun suggère qu’il pourrait briller dans les prochains projets OTT, lui offrant une plate-forme alternative. montrer son talent. »

Sélection de scripts avec précision et concentration

Arjun Kapoor doit faire preuve de précision et de concentration lors de la sélection des scripts, compte tenu des positions actuelles de Ketu, Shani et Rahu dans son thème natal. L’astrologue conseille : « La forte présence de ces planètes indique un potentiel d’échec au box-office, au moins jusqu’au début de 2025.

Il doit être très prudent lors de la sélection de ses scripts. »

Quand Arjun Kapoor épousera-t-il Malaika Arora ?

L’axe nodal, représenté par Rahu et Ketu, revêt une importance dans la vie personnelle et les relations d’Arjun Kapoor. Avec Rahu transitant par sa 1ère maison et Ketu dans la 7ème maison, des changements transformateurs se profilent à l’horizon. Lorsque nous examinons la relation d’Arjun Kapoor avec Malaika, l’alignement de sa Vénus indique la force, la stabilité et une harmonie légitime.

Cela augure bien pour leur amour, leur prospérité et leur bonheur. Cependant, les étoiles ne leur indiquent pas de mariage cette année. En analysant leurs thèmes natals combinés et les nœuds lunaires actuels, il semble qu’ils pourraient envisager de se marier d’ici fin 2024, symbolisant une étape importante dans leur relation. L’analyse astrologique d’Arjun Kapoor indique un avenir prometteur dans sa carrière. La combinaison du transit de Jupiter, de l’influence de Saturne, de l’axe nodal, de Vénus et des nœuds lunaires contribuent tous à son succès et à sa croissance personnelle.

Cependant, il est important pour Arjun de rester concentré, discipliné et adaptable alors qu’il navigue à travers les opportunités et les défis qui l’attendent.