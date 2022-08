Arjun Kapoor et Malaika Arora maintiennent la distance pendant qu’ils se font cliquer à l’aéroport; les internautes les trollent massivement pour leur poids et leur taille

Arjun Kapoor et Malaika Arora sont les cibles faciles des trolls. Le couple se fait troller pour tout et n’importe quoi. Arjun et Malaika, qui sont souvent choisis pour être amoureux malgré la différence d’âge, ont été repérés à l’aéroport en direction de l’aéroport. Cette fois, ils maintenaient une distance entre eux et ne se comportaient plus comme un couple marchant main dans la main. Arjun et Malaika ont été malmenés pour s’être réveillés séparément car ils étaient curieux de savoir s’il y avait eu une bagarre entre et plus tard, le couple a eu honte du corps alors qu’ils se moquaient d’Arjun pour avoir repris du poids et Malaika a été choisie pour sa taille alors qu’elle sautait ses hauts talons .

Arjun et Malaika se font troller sans pitié à chaque fois

Arjun a travaillé extrêmement dur pour maintenir un corps en forme en luttant contre tous les défis auxquels il est confronté au cours de son parcours de perte de poids, même aujourd’hui. Le garçon Kapoor a laissé ses fans impressionnés par son look dans Ek Villian Returns et a reçu beaucoup d’appréciation pour sa transformation HOT BOD. Tandis que Malaika est la diva qui malgré toute la négativité qui l’entoure sur les réseaux sociaux ne se laisse pas enliser et mène sa vie belle et est une source d’inspiration pour ses proches.

Tout récemment, les tourtereaux ont fait une apparition à l’événement de la semaine de la mode de Manish Malhotra et ont fait tourner les têtes avec leur style. Mais ce qui a attiré mon attention, c’est comment Malaika est devenue la pom-pom girl de son beau Arjun Kapoor qui a marché sur la rampe. Le joueur de Malaika est la petite amie parfaite pour Arjun lors de sa journée spéciale, en obtenant les moments capturés pour la mémoire d’une vie. Arjun et Malik se fréquentent depuis plus de 4 ans maintenant et le couple devrait bientôt se marier également. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a aucune déclaration officielle des tourtereaux sur leur mariage.