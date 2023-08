Arjun Kapoor et Malaika Arora : les tourtereaux défient les trolls et les rumeurs de rupture [Watch Video]

Les rumeurs de rupture entre Arjun Kapoor et Malaika Arora ont encore une fois fait la une des journaux, mais leur histoire d’amour est loin d’être terminée. De l’amitié à l’amant, leur voyage a été tout simplement magnifique. Malgré des spéculations et des ragots constants, Arjun et Malaika sont restés forts, prouvant que leur lien est incassable. Arjun avait laissé entendre qu’il s’agissait d’un prétendu correctif samedi, lorsqu’il a réagi à une jolie vidéo partagée par Malaika Arora sur son Instagram. Bien qu’Arjun suive Malaika sur Instagram, elle ne le suit ni lui ni les membres de sa famille. Malaika avait partagé une vidéo de son chien Casper, à laquelle Arjun avait réagi : « Beau garçon ». Il a écrit dans un autre commentaire : « La vraie star de ta vie, Casper. » C’était suffisant pour que leurs fans supposent que tout allait bien entre les deux, beaucoup laissant de tels commentaires sur leurs réseaux sociaux. Si vous souhaitez plonger plus profondément dans leur incroyable voyage, assurez-vous de regarder la vidéo captivante qui présente leur relation en évolution. C’est une histoire d’amour, de résilience et du pouvoir de rester fidèle à son cœur.