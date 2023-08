Arjun Kapoor et Malaika Arora font leur première apparition après avoir écrasé les rumeurs de rupture ; les internautes appellent cela un coup publicitaire

Arjun Kapoor et Malaika Arora sont de retour et plus forts qu’avant. Récemment, les tourtereaux ont fait la une des journaux en raison de leur séparation, mais il semble que tout va bien entre eux et qu’ils se sont rafistolés. Et après avoir écrasé leurs rumeurs de rupture, Arjun et Malaika ont fait tourner les têtes lors de leur première apparition alors qu’ils étaient en rendez-vous pour un déjeuner, et leurs fans sont amoureux de la façon dont ils prouvent que ces spéculations sans fondement ne font que renforcer leur relation chaque jour, tandis que les internautes prétendent que leur rupture n’était qu’un coup publicitaire et qu’ils voulaient faire l’actualité. C’était BollywoodVie qui vous disait en exclusivité que tout allait bien entre Arjun et Malaika, et qu’ils traversaient juste une phase difficile, comme tout couple, et maintenant ils se sont rafistolés car ils sont très amoureux. Arjun et Malaika forment un magnifique couple, et nous avons tout simplement adoré ce que portait Malla ; elle était magnifique comme toujours.