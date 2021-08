Arjun Kapoor et Malaika Arora donnent un aperçu de leur déjeuner du dimanche | Nouvelles des gens

New Delhi : Arjun Kapoor et Malaika Kapoor ont profité d’un déjeuner dominical et ont publié des photos sur leurs réseaux sociaux.

S’adressant à leurs comptes Instagram respectifs, Arjun et Malaika, qui ont passé du temps de qualité ensemble aujourd’hui, ont donné à leurs fans un aperçu de leur rendez-vous pour le déjeuner.

La star de ‘Ishaqzaade’ a posté une photo franche de Malaika et a informé à côté qu’elle lui avait cuisiné des pâtes.

« Les pâtes et le fabricant », a écrit Arjun en légende du message.

Malaika a également profité de ses médias sociaux pour partager un aperçu de leur repas somptueux, qui comprenait des plats italiens populaires comme les spaghettis Aglio e Olio, des fusilli mélangés avec des tomates cerises rouges et du basilic. Dans une autre histoire, elle a même posté une photo d’Arjun assis à côté de son chien Casper.

« Ma vue du dimanche », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji en forme de cœur.

Le PDA ne s’est pas arrêté là. Partageant à nouveau l’histoire de Malaika, Arjun a plaisanté: « Elle a la meilleure vue de tous les temps. »

Arjun et Malaika sont en couple depuis longtemps maintenant. Cependant, ils ont officialisé leur relation sur Instagram à l’occasion du 34e anniversaire d’Arjun en 2019.