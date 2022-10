Arjun Kapoor “enfin” clique sur selfie avec Katrina Kaif, Vicky Kaushal sur Diwali, la photo devient virale

L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor, mardi, a partagé un selfie avec Vicky Kaushal et Katrina Kaif de la fête d’anniversaire de Sonam Kapoor. Reprenant son histoire Instagram, l’acteur d’Ishaqzaade a offert aux fans un aperçu de la soirée Diwali de Sonam.

Sur la photo, Katrina Kaif, Arjun Kapoor et Vicky Kaushal sont vêtus de vêtements ethniques pour marquer la saison des fêtes. Partageant la photo, il a écrit : « Enfin une photo (floue) avec ces deux-là. » Sonam Kapoor a organisé un Diwali Bash avec son mari Anand Ahuja et ce fut un événement étoilé.





Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont célébré leur premier Diwali en tant que couple marié cette année. Katrina, lundi, a posté quelques photos sur Instagram et a souhaité à tout le monde à l’occasion. Côté travail, l’acteur de Half Girlfriend sera ensuite vu dans la comédie noire Kuttey du réalisateur Aasmaan Bhardwaj aux côtés de Radhika Madan, Tabu et Konkana Sen Sharma.





En dehors de cela, il a également un thriller d’action The Lady Killer avec l’acteur Bhumi Pednekar dans son minou. Pendant ce temps, Katrina est occupée à promouvoir son film Phone Bhoot. Helmed par Gurmmeet Singh et écrit par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, devrait sortir le 4 novembre. Le film met également en vedette Ishaan Khatter, Siddhant Chaturvedi et Jackie Shroff dans les rôles principaux.

LIS: Vicky Kaushal et Katrina Kaif interprètent Lakshmi puja lors de leur premier Diwali après leur mariage

Phone Bhoot fera face à un affrontement au box-office avec deux grands films, la comédie noire d’Arjun Kapoor Kuttey et Sonakshi Sinha et Double X de Huma Qureshi. Katrina sera également vue dans un prochain thriller d’action Tiger 3 aux côtés de Salman Khan et dans le prochain Merry du réalisateur Sriram Raghavan Noël face à l’acteur sudiste Vijay Sethupathi. Elle a également été signée par Excel Entertainment pour jouer dans Jee Le Zaraa avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra.

Vicky, d’autre part, a été vue pour la dernière fois dans le film d’époque du réalisateur Shoojit Sircar, Sardar Udham, qui a reçu des commentaires positifs du public. Il sera ensuite vu dans le prochain film de comédie romantique sans titre du réalisateur Laxman Utekar aux côtés de Sara Ali Khan. Produit par Maddock Films la date de sortie du film est toujours attendue.

En outre, il a le prochain film comique de Dharma Productions Govinda Naam Mera avec Bhumi Pednekar et Kiara Advani, un film sans titre avec Triptii Dimri et le prochain film biographique du réalisateur Meghna Gulzar Sam Bahadur avec Sanya Malhotra et Fatima Sana Sheikh dans son minou. Sam Bahadur est un biopic sur le maréchal Sam Manekshaw. (Avec les entrées de l’ANI)