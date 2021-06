L’acteur Arjun Kapoor a fêté ses 36 ans il y a quelques jours. Il a sonné en sa journée spéciale en présence de ses amis et de sa famille. Arjun a maintenant écrit une note émotionnelle sur Instagram partageant à quel point il était fatigué et confus il y a un an. Il a également remercié ses amis, sa famille et son « bébé » Malaika Arora pour avoir toujours été à ses côtés.

Arjun a partagé une photo de son déjeuner d’anniversaire où il a l’air pensif alors qu’il regarde par la fenêtre. L’acteur ofcource a l’air digne de la lueur d’anniversaire sur son visage. En sous-titrant la photo, Arjun a écrit : « A été pris perdu dans ses pensées lors du déjeuner d’anniversaire… Quelle différence un an fait… Il y a un an, j’étais dégonflé, fatigué et confus. »

Il a ajouté: « Aujourd’hui, je suis prêt avec une nouvelle énergie, une nouvelle vigueur et une nouvelle détermination pour faire face à toute courbe que la vie me lance… Je veux juste remercier tous ceux qui sont proches de moi qui ont cru en moi, m’ont soutenu et pris soin de moi. Mes collègues de travail, mes amis, ma famille et mon bébé vous remercient d’être à mes côtés. Crédit photo – @malaikaaroraofficial (elle me fait bien paraître).”

Arjun a organisé une soirée au Taj Colaba pour célébrer son anniversaire l’année. La fête a réuni ses sœurs Khushi Kapoor, Janhvi Kapoor, Anshula Kapoor, des tourtereaux, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, Karan Johar, Ranveer Singh et la star du sud Vijay Devarakonda, entre autres.

Arjun a fait les manchettes pour sa relation avec Malaika Arora. Il a été rapporté le mois dernier qu’Arjun a acheté une luxueuse propriété d’une valeur de Rs 20 crore qui est proche de la maison de sa dame d’amour.

Arjun a profité du succès de son film « Sandeep Aur Pinky Faraar » face à Parineeti Chopra. Il a été vu pour la dernière fois dans « Sardar Ka Grandson », qui mettait également en vedette Neena Gupta dans le rôle principal. Arjun attend maintenant son prochain film ‘Ek Villain Returns’ avec John Abraham, Disha Patani et Tara Sutaria. Le film est réalisé par Mohit Suri.