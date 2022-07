Arjun Kapoor donne une réponse appropriée aux trolls ciblant Ranveer Singh pour avoir posé nue

Que ce soit son style ou ses films, l’acteur de Bollywood Ranveer Singh ne manque jamais d’attirer l’attention. Il fait souvent la une des journaux pour sa mode unique. Cette fois, l’acteur fait la une des journaux après s’être dénudé pour une séance photo dans un magazine.

Les photos de Ranveer sont devenues virales avant même qu’il ne les publie sur les réseaux sociaux. Les images ont laissé Internet divisé, certains étaient en faveur tandis que d’autres critiquaient l’acteur pour sa séance photo nue. Il a lui-même posté ces photos sur Instagram, de nombreuses célébrités dont Priyanka Chopra, Dia Mirza, Parineeti Chopra, Manish Malhotra, Huma Qureshi, Zoya Akhtar et d’autres ont soutenu Ranveer. Non seulement ils ont soutenu l’acteur, mais ils ont aussi appelé au courage.





Pendant ce temps, Arjun Kapoor a été interrogé sur les photos de Ranveer devenues virales lors d’un événement promotionnel pour son prochain film Ek Villian Returns. L’acteur a donné une réponse appropriée à ceux qui traînent Ranveer. Il a dit: «Le truc, c’est que vous devriez être autorisé à être vous-même. Il est ainsi. Mujhe nahi lagta Ranveer singh kabhi kisi cheez ko karte hain sans être lui-même.





Selon le rapport du Times of India, il a ajouté : « Quand il entre, il y a de la chaleur, il y a du plaisir, il y a de l’énergie. Woh unki personnalité ka extension hain. Unki marzi hain, unka réseaux sociaux. Unhe sahi lagta hain iss waqt être de la manière qu’il veut être. Il veut célébrer le fait d’être bien dans sa peau. Je pense que nous devrions respecter cela.

Tout en parlant des trolls, il a déclaré: «Avoir une opinion est juste. Je pense que les trolls ont de l’importance deni hi nahi chahiye zindagi mein parce que Kuch toh log kahenge, unka kaam hain kehna. Aapko jo theek lagta hain, aapko karna chahiye. Et tout le crédit au garçon s’il est très heureux de faire ce qu’il fait. S’il n’est pas forcé de le faire, et que ce n’est pas fait d’une mauvaise manière ou d’une manière grossière, nous devrions respecter cela. Il a le droit de faire ce qu’il veut et d’être heureux, et il rend les gens heureux en faisant cela également.