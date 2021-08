Arjun Kapoor dit « qu’il y a eu des silences » sur la vieille équation avec la demi-soeur Janhvi Kapoor | Nouvelles des gens

New Delhi: Arjun Kapoor a parlé de son équation avec la demi-soeur Janhvi Kapoor, avant le décès de la mère de cette dernière, l’actrice Sridevi en 2018. Arjun a déclaré qu’il rencontrerait Janhvi mais qu’ils n’avaient aucune communication appropriée et qu’il y avait un silence entre les deux. .

« Il y a eu des silences. Nous nous rencontrions, mais il n’y avait aucune communication digne d’être quantifiée », a expliqué Arjun Kapoor au magazine Bazaar. Arjun et Janhvi apparaissent pour la première fois ensemble dans une couverture de magazine. « J’ai tellement appris de ma famille. Nous avons le même père, nous avons le même sang », a ajouté Janhvi au commentaire d’Arjun.

Arjun Kapoor et Janhvi Kapoor sont les enfants du producteur Boney Kapoor. Arjun Kapoor et Anshula Kapoor sont les enfants de Boney de son premier mariage avec Mona Shourie, tandis qu’il a eu Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor de son second mariage avec l’actrice Sridevi.

Arjun et Anshula se sont liés avec Janhvi et Khushi après la disparition soudaine de Sridevi en 2018. Il a soutenu son père et ses demi-sœurs pendant la période tragique et depuis lors, ils ont passé plus de temps ensemble en famille.

Janhvi a en outre expliqué comment, malgré leur vie séparée, elle sait qu’Arjun la soutient toujours et qu’elle peut toujours compter sur lui. « Ce n’est pas comme si nous allions chez l’autre tous les jours, ou que nous connaissions chaque petit détail de la vie de l’autre. Mais j’ai ressenti une sécurité instantanée avec Arjun bhaiya et Anshula didi, un sentiment de confort. Je me réveille tous les jours en sachant qu’ils me soutiennent toujours, quoi qu’il arrive. Et je peux le dire avec plus de conviction à leur sujet que n’importe qui d’autre dans ma vie », a partagé l’actrice.