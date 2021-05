Arjun Kapoor dit qu’il cuisinerait CECI pour sa dame Malaika Arora! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor est récemment apparu dans l’émission Discovery + ‘StarVsFood’ et a été vu en train de préparer un plat avec le chef professionnel Gulaam Gouse Deewani.

Après son passage en tant que chef, dans un segment séparé de l’émission, Kapoor révèle quels plats il cuisinerait pour ses amis célèbres, notamment Ranveer Singh, Karan Johar, Parineeti Kapoor, Shraddha Kapoor et la dame Malaika Arora.

L’acteur de « Sardar Ka Grandson » a déclaré que pour sa petite amie et sa femme, Malaika Arora, il lui préparerait un plat sucré car elle a la « dent sucrée ».

Il a dit: « Elle a une dent sucrée. Donc si je pouvais, je ferais en fait un dessert sain. »

On a également demandé à Arjun ce qu’il cuisinerait pour son bon ami et la star la plus vive de Bollywood, Ranveer Singh, pour laquelle il avait une réponse hilarante!

Il a dit: « Je pense que je lui donnerais juste beaucoup de … Le sucre lui donnerait un high, euh caféine serait … Il est né avec de la caféine dans son système. Qu’est-ce que je lui donnerais? En fait, je le mourrais de faim. pour qu’il ait un peu moins d’énergie. C’est ce que je ferais. Mais non, avec tout mon amour, je ferais pour lui ‘Sindhi Kadhi et Rice’ parce que c’est un Sindhi et je suis sûr qu’il apprécierait ça. «

Dans le même épisode, Arjun Kapoor s’est également ouvert sur les problèmes de poids.

Il a également mentionné le moment où ses parents – le producteur Boney Kapoor et la défunte épouse Mona Kapoor se sont séparés. «Quand mes parents se sont séparés, j’ai regardé la nourriture pour me réconforter. Je me suis retrouvé pris dans la façon dont je me sentais émotionnellement alors j’ai commencé à manger et ensuite j’ai vraiment aimé manger», a-t-il déclaré.

Sur le plan du travail, « Sardar Ka Grandson » d’Arjun Kapoor devrait sortir le 18 mai 2021 sur Netflix. Le film met en vedette Neena Gupta, Rakulpreet Singh, Kanlwajit Singh, John Abraham, Aditi Rao Hydari et Kumud Mishra.

Il est dirigé par Kaashvi Nair.