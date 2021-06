Arjun Kapoor dit que Dibakar Banerjee a un « esprit qui ne ressemble à personne d’autre » | Nouvelles des gens

Mumbai : Arjun Kapoor a remercié mercredi le cinéaste Dibakar Banerjee pour « toutes ces journées torturées, fatigantes, épuisantes et mentalement consommatrices » lors du tournage de leur récente sortie « Sandeep Aur Pinky Faraar ». Il dit que le film lui a donné « une chance de travailler avec un esprit qui ne ressemble à personne d’autre ».

L’acteur, qui a joué un flic nommé Pinky Dahiya dans le film, a publié une longue note sur son expérience de travail dans le film.

« Pinky m’a donné la chance de me mettre au défi. Pinky m’a donné la chance de remettre en question ma compréhension des croyances répandues dans notre pays. Pinky m’a donné la chance de travailler avec un esprit qui ne ressemble à personne d’autre… Merci #DibakarBanerjee pour tous ces jours tourmentés, fatigants, épuisants, dévorants mentalement, sans lesquels il n’y aurait pas de Pinky et pas de rédemption pour un acteur comme moi qui cherche à trouver de nouveaux pâturages afin que je puisse emmener mon métier vers des territoires inexplorés. Merci de ne pas me faire confiance trop et construire cet homme à partir de zéro. Vous avez construit Pinky avec moi, de l’intérieur de moi, de toutes les parties cachées de moi. C’est ce qui a rendu tout si pur et si, si, si gratifiant. Merci, » a écrit Arjun, avec des emoji à la main pliée.

Le film a récemment été abandonné numériquement, après une sortie en salles avant que la pandémie ne ferme les cinémas dans toute l’Inde.