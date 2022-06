Arjun Kapoor, Disha Patani, John Abraham et Tara Sutaria partagent de nouvelles affiches avec la date de sortie de la bande-annonce

Il y a quelques jours, le réalisateur d’Ek Villain Returns a dévoilé les premières affiches du film mettant en vedette John Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor et Tara Sutaria dans les rôles principaux. C’est l’un des films les plus attendus de l’année.

Le 29 juillet, le casting a partagé une nouvelle affiche du film et a révélé que la bande-annonce sortira demain (30 juillet). Partageant l’affiche, Arjun a écrit: “Hero ya heroine ka toh pata nahin, par Ek Villain zaroor hai iss kahani mein!”









Disha a partagé l’affiche avec la légende, “Hero aur heroine ki stories toh bohot hain, ab baari hai Villain ki kahani jaan ne ki!”.





Pendant ce temps, les fans ont réagi à l’affiche. L’un d’eux a écrit: “Je pense que je ferais mieux d’aller avec sid et shraddha Jodi et le meilleur méchant n’est que ritesh.” Le second a mentionné: “Sid et shraddha ont leur propre héritage dans le film.” La troisième personne a commenté : « Kya isme bhi disha patani marr jayegi end me ? Le quatrième a dit: “John ki movie h mtlb Nora ka item song obligatoire.”

Réalisé par Mohit Suri, Ek Villain Returns est la suite du thriller à succès Ek Villain qui mettait en vedette Sidharth Malhotra, Shraddha Kapoor et Riteish Deshmukh dans les rôles principaux et le film devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.

L’acteur de Gunday a été vu pour la dernière fois dans Bhoot Police avec Saif Ali Khan, Yami Gautam et Jacqueline Fernandez. Le film a été présenté en première sur Disney Plus Hotstar. John, d’autre part, a été vu pour la dernière fois dans `Attack: Part 1` avec Jacqueline Fernandez et Rakul Preet Singh.

La dernière apparition à l’écran de Tara était dans Tadap de Sajid Nadiadwala dans lequel elle était jumelée avec le débutant Ahan Shetty. L’acteur de Bharat a été vu pour la dernière fois dans “Radhe” aux côtés de Salman Khan. “Ek Villain Returns” marque sa deuxième collaboration avec le réalisateur Mohit Suri après “Malang”.