Malaïka Arora et Arjun Kapoor ont été le couple le plus sexy de Tinsel Town. Ils vont fort et se fixent même des objectifs de couple majeurs pour tous. Bien qu’ils se fassent souvent troller pour l’écart d’âge entre eux, Malaika et Arjun prouvent que l’amour n’a pas d’âge. Depuis longtemps, ils laissent leurs fans ravis de leur PDA de médias sociaux. La dernière en date est celle de Malaika Arora partageant une photo « semi-nue » d’Arjun Kapoor sur les réseaux sociaux et l’écrasant. Mais elle a reçu un contrecoup pour cela et maintenant Arjun Kapoor a partagé un message crypté.

Arjun Kapoor fait un post cryptique

La photo partagée par Malaika Arora montre Arjun Kapoor se relaxant et s’étirant sur un canapé. Il n’a pas de vêtements et couvre sa pudeur avec un oreiller. Elle a partagé la photo avec la légende « Mon propre garçon paresseux ». Eh bien, comme Malaika, beaucoup de ses fans féminines ne pouvaient pas arrêter de baver sur cette photo, mais elle a reçu un contrecoup. Les internautes l’ont critiquée pour avoir partagé une telle photo avec certains d’entre eux la qualifiant de « honteuse ». Maintenant, Arjun Kapoor semble avoir réagi à toute la négativité autour de sa photo privée. Reprenant ses histoires Insta, il a écrit: « Choisissez la paix plutôt que l’attention; prospérez dans le silence. » Bon, d’accord alors ! Après que Malaika Arora ait partagé la photo d’Arjun Kapoor sur Instagram, il l’a également republiée avec un emoji au cœur blanc.

Entertainment News : Découvrez le message d’Arjun Kapoor ci-dessous :

En parlant de la relation entre Malaika Arora et Arjun Kapoor, ils sont ensemble depuis des années maintenant. C’est en 2019 qu’ils ont officialisé le tout en partageant des clichés sur Instagram. Bien qu’il y ait eu des rumeurs de problèmes entre les tourtereaux, leur relation est solide comme un roc. Ils prennent des vacances ensemble, sont papotés lors de dîners et profitent vraiment de leur vie ensemble. Les fans se sont demandé quand les cloches du mariage sonneraient pour ces deux-là. À propos du mariage, dans une interview, Malaika avait déclaré que « nous sommes prêts pour cela » et avait même qualifié Arjun Kapoor de sage. Elle a été citée en disant: « J’adorerais créer une maison avec Arjun et faire passer notre relation au niveau supérieur parce que je pense que nous sommes tous les deux prêts pour cela. »