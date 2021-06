Arjun Kapoor dénonce les trolls pour avoir appelé des célébrités à des fins caritatives, dit qu’ils ne sont pas des « super-héros »

Les célébrités de Bollywood ont été victimes de pêche à la traîne en ligne pour diverses raisons dans le passé. Mais récemment, il a augmenté lorsque des célébrités se sont tournées vers les médias sociaux en collaboration avec d’autres maisons de bienfaisance pour collecter des fonds pour les ressources et les personnes qui ont été touchées par la deuxième vague de COVID-19. Les célébrités sont critiquées si elles font connaître leur organisme de bienfaisance ou décident de ne pas en parler au monde.

Arjun Kapoor, qui a récemment vu le succès de sa dernière sortie ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ s’est manifesté et a critiqué les trolls.

S’adressant à Hindustan Times, Arjun a déclaré que les gens s’attendent parfois à ce que les célébrités se comportent comme des « super-héros » et aident le monde, mais oublient qu’elles sont aussi humaines.

« Les célébrités sont rassemblées et matraquées dans ce groupe (troupeau) de personnes qui sont censées se rassembler et aider le monde exactement comme des super-héros, puis elles sont censées être responsables à tout moment. Elles doivent aussi prendre soin d’elles-mêmes. Certains les gens aiment rester à l’arrière, certains aiment passer au premier plan parce qu’ils en ont la capacité. C’est une chose humaine, ce n’est pas une affaire de célébrité. Tous les êtres humains que vous connaissez ne sortent pas et font tout, n’est-ce pas ? Certains le sont, certains ne sont pas en mesure de le faire, et les célébrités ne sont pas différentes. Nous sommes des humains. Je n’ai pas d’autre opinion à ce sujet », a-t-il déclaré.

Arjun Kapoor a récemment investi dans une plate-forme de collecte de fonds en ligne Fankind et a collecté plus de 1 crore de roupies via sa plate-forme de collecte de fonds en ligne pour les célébrités. Il avait collaboré avec sa sœur pour cette collecte de fonds qui était pour le soutien de COVID-19.

« J’avais investi les économies de ma vie pour cette entreprise et cela me rend fier que la plate-forme ait soutenu ceux qui en ont gravement besoin en ces temps désespérés et difficiles », a déclaré Arjun dans un communiqué.

De nombreuses célébrités ont contribué à la cause en faisant don de fonds pour le soulagement de COVID-19, tandis que certaines comme « Sonu Sood » ont arrangé des lits d’hôpitaux, des médicaments, de l’oxygène et plus encore.