L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor a récemment profité de sa poignée Instagram pour déposer quelques photos de retour avec sa petite amie Malaika Arora de leurs dernières vacances ensemble à Paris.

L’acteur d’Ek Villain Returns a utilisé sa poignée Instagram et a partagé quelques photos où Arjun et Malaika peuvent être vus en train de poser franchement pour la caméra tout en savourant leur petit-déjeuner. Arjun a enfilé un t-shirt noir et des lunettes de soleil cool tandis que Malaika portait un haut bralette blanc risqué avec une chemise rayée et une chaîne. Elle a assorti ses lunettes de soleil avec son beau Arjun.

Partageant les clics avec les fans, Arjun a sous-titré le post : “Qui les portait le mieux ??? Balayez vers la droite pour connaître ma réponse !!! #throwbackmemories #paris.”





Les fans ont bombardé la section des commentaires avec des emojis de cœur et de feu, les internautes ont souligné que Malaika arborait sûrement mieux les lunettes de soleil qu’Arjun. En fait, Malaika a également laissé un commentaire sur le message et a écrit : “Hmmmmm moi.”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Arjun sera ensuite vu dans le film de comédie noire Kuttey aux côtés de Radhika Madan, Tabu et Konkana Sen Sharma. Dirigé par Aasmaan Bhardwaj, le film devrait sortir le 4 novembre 2022. Kuttey fera face à un grand affrontement bollywoodien avec Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter avec le film de comédie d’horreur Phone Bhoot. En dehors de cela, il a également un thriller d’action “The Lady Killer” avec l’acteur Bhumi Pednekar dans son chat.