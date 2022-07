Arjun Kapoor demande à la future maman Sonam Kapoor de “rentrer à la maison”, dit-il ravi d’être appelé “chachu”

Sonam Kapoor a déjà commencé un nouveau et beau chapitre de sa vie : la maternité, et même son cousin Arjun Kapoor est extrêmement heureux d’être devenu oncle.

Il y a trois jours, Arjun a eu 37 ans, et parmi d’autres célébrités, même Sonam a partagé ses souhaits pour son frère cousin. Sonam a posté un article de carrousel rempli de moments mignons et de photos d’enfance d’eux et a écrit: “Joyeux anniversaire @arjunkapoor 15 jours d’intervalle dans les anniversaires Nous avons donc grandi main dans la main de l’enfance à l’âge adulte. Je t’aime mon frère. Puissiez-vous vous épanouir et prospérer parce que vous méritez tout.”

Voici le poste







Arjun a remarqué le geste de Sonam, et il a partagé son sentiment sur sa sœur sur Instagram. Arjun a partagé le message de Sonam sur ses histoires et a écrit : “Luv u (kiss emoji) Miss u. Reviens bientôt à la maison maintenant, je suis ravi de m’appeler officiellement Arjun Chachu !!!”

Voici la réponse d’Arjun



Arjun Kapoor, qui a parlé de son parcours de remise en forme, a critiqué un troll pour l’avoir traité de “garçon riche” qui ne peut “jamais se mettre en forme”. Mardi dernier, Arjun est allé sur Instagram Story et a partagé une capture d’écran du commentaire du troller qui était, en fait, dirigé vers son entraîneur Drew Neal. , ce mec ne peut jamais se mettre en forme. C’est un garçon riche sans mentalité mon frère”, a lu la remarque de l’internaute. Arjun a non seulement appelé le troller dans la section des commentaires, mais a également écrit une longue note sur ses histoires Instagram.

Le message d’Arjun a suscité beaucoup d’appréciation. Il a également reçu un grand cri de sa bien-aimée Malaika Arora. “Bien dit, Arjun et ne laisse même pas ces trolls et ces critiques ternir ton éclat… plus de pouvoir pour toi et ton voyage”, a posté Malaika sur Instagram Story. Pendant ce temps, sur le front du travail, Arjun a ‘Ek Villian Returns’ et ‘Kuttey’ dans le pipeline.