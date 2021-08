Arjun Kapoor attribue à Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor une meilleure relation avec le père Boney Kapoor | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Arjun Kapoor attribue à ses demi-sœurs Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor le partage d’une relation plus évoluée avec son père Boney Kapoor. Arjun et sa sœur Anshula sont les enfants de Boney de son premier mariage avec Mona Shourie tandis que Janhvi et Khushi sont ses enfants de son second mariage avec l’actrice Sridevi.

Après la mort soudaine de Sridevi en 2018, Arjun et Anshula se sont tenus aux côtés de leur père et se sont connectés avec leurs demi-sœurs à un niveau plus personnel.

« Je n’ai pas vécu avec mon père autant que je l’aurais souhaité. On me dit que je suis comme lui, mais je ne le vois pas. En rencontrant Janhvi et Khushi et en brisant cette barrière, j’ai maintenant pu construire une relation plus authentique avec lui. Nous avons tous affronté beaucoup de nos démons. Cela a à voir avec le lâcher prise, ce qui est très cathartique… il est étrangement thérapeutique de simplement s’asseoir et de dire des bêtises, et de réaliser que vous vous accrochiez à des choses, inconsciemment ou sciemment, parce que vous étiez censé le faire. Mais j’aime mon père plus à cause d’eux deux. C’est complexe. J’ai pu voir mon père sous un autre jour. Si je n’avais pas partagé cette équation avec Janhvi et Khushi, j’aurais ressenti beaucoup de ressentiment et je n’aurais jamais ressenti le besoin de renouer avec lui à ce niveau », a expliqué Arjun à Harper Bazaar India.

L’acteur avait également parlé de son interaction avec Janhvi et Khushi avant 2018. « Il y a eu des silences. Nous nous rencontrions, mais il n’y avait aucune communication qui vaille la peine d’être quantifiée », a expliqué Arjun.

Dans la même interview, Jahvi Kapoor a déclaré qu’en dépit de ne pas rester ensemble, elle sait qu’Arjun la soutient toujours et elle peut le dire avec conviction. « Ce n’est pas comme si nous allions chez l’autre tous les jours, ou que nous connaissions chaque petit détail de la vie de l’autre. Mais j’ai ressenti une sécurité instantanée avec Arjun bhaiya et Anshula didi, un sentiment de confort. Je me réveille tous les jours en sachant qu’ils me soutiennent toujours, quoi qu’il arrive. Et je peux le dire avec plus de conviction à leur sujet que n’importe qui d’autre dans ma vie », a déclaré Janhvi.