Arjun Kapoor, Anushka Sharma et d’autres célébrités souhaitent à Katrina Kaif son 38e anniversaire ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Les vœux ont afflué sur les réseaux sociaux de la fraternité de Bollywood alors que la superstar Katrina Kaif a sonné vendredi à l’occasion de son 38e anniversaire. La star vétéran Madhuri Dixit a déterré une photo du moment où elle et Katrina ont honoré la scène de l’émission de téléréalité de danse « Jhalak Dikhla Ja » en jouant ensemble sur l’une des chansons emblématiques de Katrina, « Chikni Chameli ».

À côté de la photo, elle a écrit: « Beaucoup de retours heureux de la journée Katrina. Je vous envoie beaucoup d’amour et de positivité. » En la traitant de « superstar la plus magnifique », Kareena Kapoor Khan a également souhaité à Katrina son anniversaire. Elle a partagé une séduisante photo monochrome de la star de « Race » et a écrit : « À la plus magnifique des superstars… Joyeux anniversaire Kat… Beaucoup d’amour toujours de la part de Saifu et moi. »

La co-star de « Zero » de Katrina, Anushka Sharma, lui a également souhaité un joyeux anniversaire en publiant une superbe photo de la diva. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire Katirna ! Je te souhaite beaucoup de paix et de bonheur pour ta journée ».

Avec un message décalé, Arjun Kapoor a également souhaité son anniversaire à Katrina. Il a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit posant devant la bannière « Kay By Katrina » (la marque de beauté de Katrina). « @katrinakaif – aujourd’hui est une bonne journée pour faire savoir à tout le monde qui est le nouveau visage de @kaybykatrina, n’est-ce pas ? Joyeux anniversaire », a-t-il légendé.

Quelque chose à ne pas manquer dans le post est la chanson de fond `Kala Chashma`, qu’Arjun a ajoutée comme musique de fond dans la vidéo. Pour les non avertis, ce post vient après la conversation pleine d’esprit sur Instagram entre Katrina et Arjun, quand elle a souhaité le `Gunday ` star le jour de son anniversaire en juin. À cette époque, Arjun a tagué Katrina dans sa story Instagram lui demandant de faire de lui le modèle masculin de sa marque de beauté, à laquelle Katrina l’a accueilli à bras ouverts.

La sœur de Salman Khan, Arpita Khan Sharma, qui partage un grand lien avec la star de « Bang Bang », lui a également souhaité un message spécial pour son anniversaire. Elle a partagé une photo de retour des décors du film « Bharat » de Katrina et Salman.

En un clin d’œil, on voit Katrina vêtue d’une robe de mariée blanche alors qu’elle s’embrasse et pose pour une photo avec Sushila Charak. Parallèlement à la photo, elle a écrit: « Joyeux anniversaire @katrinakaif. Puissiez-vous être béni avec le meilleur pour toujours. Je vous aime. » S’appuyant sur son histoire Instagram, Malaika Arora a également souhaité un anniversaire à Katrina en publiant une superbe photo d’elle.

Avec la photo, elle a écrit : « Joyeux anniversaire ma belle… Beaucoup d’amour @katrinakaif. »

Des célébrités, dont Jacqueline Fernandez, Ananya Panday, Ishan Khatter et d’autres, ont également souhaité un joyeux anniversaire à Katrina.

La star qui aime beaucoup de fans a également été comblée d’amour et de souhaits par ses fans sur les réseaux sociaux.

Malgré des critiques mitigées de la part des critiques pour ses prouesses d’actrice, Katrina s’est établie à Bollywood et est l’une des actrices les mieux payées de l’Inde.

Elle a obtenu un succès commercial à Bollywood avec les comédies romantiques « Maine Pyaar Kyun Kiya ? » (2005) et « Namastey London » (2007). Ses films les plus rentables sont notamment le thriller d’espionnage « Ek Tha Tiger » (2012) et sa suite en 2017, et le thriller d’action « Dhoom 3 » (2013), qui figurent tous parmi les films indiens les plus rentables de tous les temps. .

Côté travail, Katrina a récemment commencé la session de lecture du prochain film sans titre de Sriram Raghavan avec l’acteur sud-indien Vijay Sethupathi. On s’attend à ce qu’elle commence le tournage après avoir terminé « Tiger 3 ». En plus de cela, Katrina sera prochainement vue dans le très attendu « Sooryavanshi » et la comédie d’horreur « Phone Bhoot » avec Ishan Khatter et Siddhant Chaturvedi.