Arjun Kapoor : Anil Kapoor et moi nous tirons constamment la patte | Nouvelles des gens

Bombay : Le vétéran de Bollywood Anil Kapoor a travaillé avec son neveu Arjun Kapoor dans la comédie d’Anees Bazmee en 2017 « Mubarakan ». Le résultat n’a pas été tout à fait un succès retentissant, mais Arjun veut bien travailler dans un film avec oncle Anil une fois de plus. Il pense que les cinéastes devraient à nouveau explorer leur camaraderie.

« Nous sommes plus comme des amis dans la vraie vie et nous nous tirons constamment la jambe », explique Arjun, à propos de son lien avec Anil.

« Nous sommes une équipe de divertissement. Les cinéastes devraient peut-être explorer à nouveau nos liens et notre camaraderie, car nous pouvons vraiment faire sourire les gens. Il suffit de nous jeter dans une pièce, de dire de l’action et de voir la folie se dérouler », dit Arjuna.

Bien qu’aucune offre de film n’ait encore eu lieu après 2017, le duo sera vu ensemble dans une publicité. « Nous nous unissons pour la deuxième fois et nous espérons que notre combo redeviendra un sujet de discussion ! C’est une annonce ironique et hilarante qui mettra en évidence la relation que je partage avec mon oncle Anil Kapoor. L’annonce capture notre réel- plaisanterie de la vie et c’est ce qui la rendra racontable et extrêmement drôle », a déclaré Arjun.