Arjun Kapoor accompagne son ex-petite amie Malaika Arora jusqu’à la voiture après qu’elle soit sortie de la maison de son père ; Kareena Kapoor et Karisma Kapoor sont également présentes | Bollywood

De nombreuses célébrités ont rendu visite à la personnalité de la télévision et mannequin Malaika Arora après le décès de son père, Anil Mehta, mercredi. Son ex-petit ami Arjun Kapoor et ses amis acteurs Kareena Kapoor et Karisma Kapoor ont également été vus arrivant au domicile du père de Malaika dans la journée pour lui présenter leurs sincères condoléances. Ils ont tous été aperçus quittant les lieux tard dans la nuit. (Lire aussi | Malaika Arora publie sa première déclaration après la mort de son père) Arjun Kapoor et Malaika Arora ont été aperçus devant la maison de son père, Anil Mehta.

Arjun aide Malaika à rejoindre sa voiture

Dans une vidéo, Arjun Kapoor a été vu sortant du portail avec Malaika derrière lui. Il l’a ensuite escortée jusqu’à sa voiture. Malaika a été vue quittant la maison de son père avec son fils Arhaan Khan. Sa sœur Amrita Arora est également partie avec son mari, Shakeel Ladak. Arjun a également aidé Kareena et Karisma Kapoor à rejoindre leur voiture.

Malaika a partagé une déclaration sur la mort de son père

Mercredi soir, Malaika a partagé une déclaration officielle sur Instagram au nom de sa famille après le décès d’Anil. « Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de notre cher père, Anil Mehta. C’était une âme douce, un grand-père dévoué, un mari aimant et notre meilleur ami. Notre famille est profondément choquée par cette perte, et nous demandons à ce que les médias et les sympathisants respectent leur vie privée pendant cette période difficile. Nous apprécions votre compréhension, votre soutien et votre respect. Avec gratitude, Joyce, Malaika, Amrita, Shakeel, Arhaan, Azaan, Rayyan, Casper, AXL, Duffy et Buddy », peut-on lire dans la déclaration.

De nombreuses célébrités ont visité Malaika

Plusieurs autres célébrités, dont Saif Ali Khan, Chunky Panday et sa fille Ananya Panday, ont également rendu visite à Malaika. La famille Khan, y compris son ex-mari, Arbaaz Khan, ont également rendu visite à Malaika mercredi. Sohail Khan, ainsi que ses parents, Salim Khan et Salma Khan, ont été vus entrant dans la résidence de son père alors que les photographes se rassemblaient autour.

La police enquête sur une affaire de décès

Plus tôt dans la journée, la police de Mumbai avait déclaré que la mort du père de Malaika ressemblait « à première vue » à un suicide, et que tous les aspects de l’affaire faisaient l’objet d’une enquête. Raj Tilak Roshan, chef de la police criminelle, a informé les médias que le corps du défunt avait été envoyé pour une autopsie. Il a ajouté que les équipes de police et de médecine légale menaient l’enquête.

Malaika n’était pas à la maison lorsque son père est décédé. L’actrice et mannequin se trouvait à Pune et s’est précipitée à Mumbai peu après avoir appris l’incident.