Arjun Kapoor à propos de ses retrouvailles avec Anil Kapoor

Arjun Kapoor et son oncle, l’acteur vétéran Anil Kapoor, étaient une émeute dans ‘Mubarakan’. Et maintenant, ils se réunissent après quatre ans !

Avant de commencer à spéculer, c’est pour une publicité qui verra les deux se livrer à des plaisanteries hilarantes qui vous laisseront en rupture. Anil et Arjun se réunissent pour soutenir une entreprise de viande et de fruits de mer et cela les verra s’engager dans un jeu de surenchère pour cuisiner le meilleur repas.

Commentant ses retrouvailles avec son oncle, Arjun a déclaré : « Nous nous unissons pour la deuxième fois après notre dernier succès ‘Mubarakan’ et nous espérons que notre combo redeviendra un sujet de discussion ! mettra en lumière la relation que je partage avec mon oncle, Anil Kapoor. »

À propos de leur drôle de camaraderie dans la vraie vie, Arjun a ajouté : « Nous sommes plus amis dans la vraie vie et nous nous tirons constamment la jambe. Cette publicité capture nos plaisanteries réelles et c’est ce qui la rendra racontable et extrêmement drôle. »

Arjun veut que les réalisateurs les signent à nouveau pour un film ! Il a déclaré: « Nous sommes une équipe de divertissement, j’espère que les gens nous apprécieront à nouveau et que les cinéastes devraient peut-être explorer à nouveau nos liens et notre camaraderie parce que nous pouvons vraiment faire sourire les gens. Il vous suffit de nous jeter dans une pièce, de dire de l’action et de voir le la folie se déroulera. »

Sur le plan du travail, Arjun dont la dernière sortie était « Sardar ka Grandson », avec Rakul Preet Singh, a « Ek Villain Returns » et « Bhoot Police » en préparation. Pendant ce temps, Anil a été vu pour la dernière fois dans » AK Vs AK » d’Anurag Kashyap, diffusé sur Netflix. La comédie-thriller met également en vedette sa fille Sonam K Ahuja. Il sera ensuite vu dans le réalisateur « Jug Jugg Jeeyo » de Raj Mehta avec Varun Dhawan, Kiara Advani et Neetu Singh dans les rôles principaux.

En plus de cela, Anil jouera également dans ‘ANIMAL’ de Sandeep Reddy Vanga avec Ranbir Kapoor, Parineeti Chopra et Bobby Deol.