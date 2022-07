Arjun Kapoor a la RÉPONSE PARFAITE aux trolls critiquant la séance photo nue de Ranveer Singh

Arjun Kapoor est enfin venu à la rescousse de son pote Ranveer Singh. Alors que la nation salue la tentative audacieuse de Ranveer Singh de devenir nu pour sa dernière séance photo dans Paper Magazine. Certains ont critiqué l’acteur pour avoir fait ce nom. Beaucoup se sont demandé ce que ces mêmes femmes feraient. Alors que les trollers attaquaient Deepika Padukone pour s’occuper de son mari. Arjun Kapoor, qui est occupé à promouvoir son prochain film Ek Villain Returns, a été invité à réagir à la séance photo nue d’un ami qui a fait sensation sur Internet.

Il a été interrogé sur la réaction mitigée que la séance photo nue de Ranveer a suscitée, à laquelle il a eu la réponse la plus sensée, il a dit: “Vous devriez être autorisé à être vous-même. Il est comme ça. Ranveer Singh ne fait jamais rien sans être lui-même. Il est pas prétentieux. Vous le voyez depuis 10-12 ans et il y a la même énergie et la même chaleur chaque fois qu’il va n’importe où. C’est juste une extension de sa personnalité.

Il a ajouté plus tard : « C’est sa vie, son choix et ses réseaux sociaux. Il a estimé que c’était la bonne chose à faire. Il l’a fait. Il veut se célébrer, il est bien dans sa peau et nous devons respecter cela. Avoir une opinion est juste. Je ne crois pas qu’il faille accorder de l’importance aux trolls de toute façon parce que les gens diront toujours quelque chose.

La réponse parfaite d’Arjun Kapoor aux trolls

L’acteur s’est rangé du côté de son pote et a dit : ” Plein crédit au garçon s’il est vraiment content de faire ce qu’il fait ! S’il n’y est pas forcé et que ce n’est pas fait de la mauvaise manière ou d’une manière grossière, vous devrait respecter cela. Il a le droit de faire ce qu’il veut et d’être heureux. Il rend les gens heureux en faisant tout cela”. N’avons-nous pas tous besoin d’un ami comme lui !