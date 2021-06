Arjun Kapoor a CE à dire sur le travail avec Malaika Arora à l’écran

La relation de Malaika Arora et Arjun Kapoor est plus forte que jamais. Le couple fait souvent des apparitions publiques et pose joyeusement pour les paps tout en se faisant cliquer. Ils se livrent même à des plaisanteries sur les réseaux sociaux et depuis longtemps, les fans les interrogent sur leurs projets de mariage. Au cours d’une récente interaction, on a demandé à Arjun s’il travaillerait un jour avec son partenaire réel en faisant allusion à Malaika.

Ce à quoi l’acteur de « Sandeep Aur Pinky Faraar » a dit à India.com : « Ne jamais dire jamais dans la vie. Je ne me suis pas vraiment attardé là-dessus. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m’ait traversé l’esprit mais dans la vie, ne jamais dire jamais. »

Plus tôt lors d’une interaction avec Film Companion, Arjun a parlé de Malaika et a parlé du respect qu’il a pour son passé. L’acteur a déclaré: « Je n’essaie pas d’être trop bavard sur ma vie personnelle, car je pense que vous devriez respecter votre partenaire, et il y a un passé là-bas … Et j’ai été dans cette situation où j’ai vu les choses se déroulent publiquement et ce n’est pas toujours très agréable, car il y a des enfants concernés. »

Arjun a ajouté: « J’essaie de garder une limite respectueuse. Je fais ce avec quoi elle est à l’aise. Et ma carrière ne devrait pas dépendre de ma relation. Vous devez donc créer des limites. J’en parle aujourd’hui parce qu’il y a un certain respect et une certaine considération accordés à la relation. Nous lui avons donné du temps. J’ai essayé de lui donner une certaine dignité en lui donnant de l’espace, et en ne l’ayant pas sur votre visage.