Arjun Erigaisi en collaboration avec Magnus Carlsen, Vladimir Fedoseev ; Koneru Humpy Joint Deuxième

La joueuse vedette indienne Koneru Humpy a remporté trois matchs en quatre tours pour partager la deuxième place avec quatre autres lors de l’épreuve féminine des Championnats du monde d’échecs rapides FIDE qui a débuté ici lundi.

Dans la section ouverte, le jeune GM indien Arjun Erigaisi est en tête avec 4,5 points en cinq tours avec le n ° 1 mondial Magnus Carlsen et Vladimir Fedoseev après avoir tenu la superstar norvégienne au cinquième tour.

Humpy, 35 ans, ancien champion du monde de Rapide, a remporté des victoires sur Enkhtuul Altan-Ulzii (Mongolie), l’Arménienne Mariam Mkrtchyan et la Singapourienne Gong Qianyun lors des première, deuxième et quatrième rondes respectivement. La septième tête de série a fait match nul contre Meruert Kamalidenova du Kazakhstan au troisième tour pour marquer 3,5 points après quatre tours.

Deux autres joueurs indiens – D Harika (six têtes de série) et B Savitha Shri – avec 2,5 points se classent respectivement 32e et 33e après quatre tours.

Tania Sachdev et Padmini avec 2 points se situent aux 43e et 59e places.

Dans la section Open, le GM indien en progression rapide Arjun Erigaisi (tête de série 38) a remporté ses quatre premiers matchs tandis que son compatriote Nihal Sarin a fait match nul son match de cinquième tour contre Yangyi Yu (Chine) pour porter son score à 4 points après cinq tours.

Erigaisi et Carlsen, tous deux entrés dans leur match de cinquième tour après quatre victoires consécutives, se sont contentés d’un match nul en 44 coups.

Les victoires d’Erigaisi sont venues sur Nderim Saraci, son compatriote Raunak Sadhwani, Vahap Sanal et le très apprécié RIchard Rapport.

Vidit Santosh Gujrathi (tête de série 22) est à la 16e place avec 3 points tandis que Sarin est à la 7e place.

Au total, 15 Indiennes sont en lice dans l’épreuve ouverte tandis que cinq participent à l’épreuve féminine.

Le championnat du monde de blitz aura lieu le 30 décembre après la fin du tournoi rapide de 13 rondes le 29 décembre.

